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Dünya "BM, Etiyopya'da tarafsızlık ilkesini çiğnedi" iddiası! Açıklama geldi
Dünya

"BM, Etiyopya'da tarafsızlık ilkesini çiğnedi" iddiası! Açıklama geldi

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'daki iç savaşta BM kuruluşlarının bir grubu desteklediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:12:00 - 2021-08-16 16:27:12
"BM, Etiyopya'da tarafsızlık ilkesini çiğnedi" iddiası! Açıklama geldi

BM Etiyopya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ana akım medya ve sosyal medyada çıkan BM kuruluşlarının ve insani yardım ortaklarının, Etiyopya'da belli bir tarafın siyasi gündemine destek için çalışma yürüttüğü iddialarından derin endişe duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, BM ve ortaklarının insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmemek ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığı ifade edildi.

Etiyopya'da hükümet yanlısı medya kuruluşları, BM'nin isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) işlediği insan hakları ihlallerine sessiz kaldığını ve TPLF'ye arka çıktığını ileri sürüyor.

Başbakan Abiy Ahmed, daha önce, bazı uluslararası medya kuruluşlarının ülkesinde yaşananları çarptırdığını ve TPLF lehine çalıştığını iddia etmişti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti. Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası geçen hafta karşı saldırıya geçmişti.

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