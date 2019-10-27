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Dünya

BM duyurdu... Komşuda isyan! Onlarca ölü var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını açıkladı.

2019-10-27 09:58:00 - 2019-10-27 10:12:59
BM duyurdu... Komşuda isyan! Onlarca ölü var

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki protestolarda son 2 günde ölen ve yaralananların sayısını açıkladı.

Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilerde bilanço yükseliyor. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre; ölü sayısı 63 olurken, yaralı sayısı 3 bini geçti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği; 10 kişinin Bağdat’ta, 14 kişinin Maysan’da, 15 kişinin Dikar’da, 7 kişinin Basra’da, 12 kişinin Divaniye’de, 4 kişinin Babil’de ve 1 kişinin Mutenna şehrinde öldüğünü kaydetti.

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Yorumlar

hsn

arkasında,israil ve abd var kesin. suriyeden konulacağını anladı hain iranin çömezi olan iraki karıştırdı yarın bir şekilde barış sahtekarlığı ile ülkeyexasker göndermeye kalkar.
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