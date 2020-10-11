BM Dünya Gıda Programı Temsilcisi Grede, Nobel Barış Ödülü ile ilgili değerlendirmede bulundu:

ANKARA (AA) - MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Temsilcisi ve Türkiye Ülke Direktörü Nils Grede, WFP'nin 2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olmasının önemine değinerek, "Türkiye’de yaşayan sığınmacılara yönelik çabalarımızın bu ödülün alınmasında önemli katkısı olmuştur." dedi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Grede, bu ödülün dünyadaki açlık sorununa dikkati çekmesi açısından çok anlamlı olduğunu belirtti.

Grede, çatışmalar, krizler ve salgınların dünyayı gittikçe yaşanması zor bir yer haline getirdiğini vurgulayarak, "Bu şartlarda mücadele etmek için ise hem BM'nin hem de WFP'nin faaliyetleri çok uluslu yardımlara doğrudan bağlı. Her geçen yıl daha çok kaynağa ihtiyaç duyulurken, yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileri nedeniyle, bu çok uluslu yardımlarda kesintiler yaşanabiliyor. Faaliyetlerimizin önemine dikkat çekmesi açısından bu ödülü çok kıymetli buluyoruz ve önümüzdeki süreçte yolumuzu aydınlatmasını umuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yaşanan çatışmaların özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi savunmasız grupları etkilediğini kaydeden Grede, bunun insanları açlık tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını hatırlattı.

Grede, tarihten bu yana çatışan tarafların sıklıkla sivil halkın temel ihtiyaçlarını göz ardı ederek karşı tarafın kaynaklarına saldırdığına dikkati çekerek, "Oysa biz insanları, sadece bir ülkenin yanlış tarafında yaşıyorlar diye açlığa terk edemeyiz, onların temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız çünkü her bir insanın hayatı eşit derecede kıymetlidir. 2020 yılında hala sivilleri hedef alan bu tür şeylerin yaşanması kabul edilemez bir durum." diye konuştu.

- Dünyada açlık oranı artarken, açlıkla mücadele için ayrılan kaynaklar azalıyor

Grede, 2015 yılında dünya açlık oranının yüzde 10 olduğuna ve bu oranın her geçen yıl daha da arttığına dikkati çekerek, koronavirüs salgınının da etkisiyle bu yıl durumun daha da kötü bir hal aldığını kaydetti.

Grede, programın ana sponsor ülkeleri ABD, AB ülkeleri, Kanada ve Norveç'in ekonomilerinin de yaşanan salgın süreci nedeniyle zor bir dönemden geçtiğine değinerek, ''Umut ediyoruz ki bu ödül, salgınının ülke ekonomileri üzerindeki etkileri nedeniyle insani yardımlara ayrılan kaynakların kesintiye uğramasının önüne geçip bu alana daha çok yatırım yapılmasına vesile olur.'' ifadelerini kullandı.

- WFP'nin Türkiye'deki faaliyetlerinin Nobel Barış Ödülü'ne etkisi

Programın, Türk hükümeti ile yakın iş birliği içinde Suriyeli sığınmacılara yönelik yürüttüğü faaliyetlerin, Nobel Barış Ödülü'nün alınmasına önemli katkısı olduğunu vurgulayan Grede, şunları kaydetti:

"Türkiye birçok ülkenin aksine en başından itibaren sığınmacılara karşı büyük bir misafirperverlik örneği gösterdi. Biz de bu süreçte Türk hükümeti ile koordineli şekilde sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunduk. Türk Kızılay ile tarihin en büyük nakit transfer programlarından biri olan 'Sosyal Uyum Programı'nı hayata geçirerek 1,7 milyon sığınmacıya nakdi destek sağladık. Bunun dışında 'Mutfakta Umut Var' gibi meslek edindirme projelerine imza attık. Tabii ki ekip olarak Dünya Gıda Programının küçük bir parçasıyız, ancak Türkiye’de yaşayan sığınmacılara yönelik çabalarımızın bu ödülün alınmasında önemli bir katkısı olmuştur diye düşünüyorum."

BM tarafından 1961 yılında kurulan WFP, acil durumlarda gıda yardımı sağlanmaktan, hayat kurtarma ve beslenmeyi iyileştirmeye kadar özellikle kriz dönemlerinde pek çok alanda yaptığı liderlikle öne çıkan uluslararası insani yardım kuruluşu olma özelliği taşıyor.

Merkezi Roma'da bulunan ve 36 üyeli icra kurulu tarafından yönetilen WFP, açlığın bir çatışma ve savaş aracı olarak kullanılmasının önlenmesine karşı yürüttüğü çabalardan ötürü 2020 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Halihazırda 5 bin 600 kamyon, 30 gemi ve yaklaşık 100 uçaklık lojistik filosuyla dünyada en çok gıdaya ihtiyaç duyan yerlerine yiyecek ve yardım ulaştıran BM Dünya Gıda Programı, 2019 itibarıyla 88 ülkede 97 milyon insana yardım ulaştırmış durumda.