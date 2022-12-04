BM, Cilvegözü’nün açık kalması için çalışacak
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan (Babül Hava Sınır Kapısı) insani yardım operasyonlarının süresinin uzatılması çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 10 Ocak 2023’te süresi dolacak olan Suriye’ye sınır ötesi insani yardım programına ilişkin Genel Sekreter Antonio Guterres’in, BM Güvenlik Konseyini en geç 10 Aralık’ta yardımların sürdürülmesine ilişkin karar verilmeden önce insani ihtiyaçlar konusunda bilgilendireceğini ifade etti.
Sınır ötesi yardımların sürmesine yönelik tutumlarının değişmediğini belirten Dujarric, bu yardımların yerini hiçbir şeyin alamayacağını söyledi.
BM Güvenlik Konseyinin 2014 yılında kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor. BM’nin sınırdan yardımların sürdürebilmesi için Rusya ve Çin’in uzatmaya onay vermesi gerekiyor.