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Aktüel

BM Belarus'taki protestoculara şiddet kullanılmasını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:39:20 -
BM Belarus'taki protestoculara şiddet kullanılmasını kınadı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 9 Ağustos'ta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülke genelindeki barışçıl gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasını kınadı, halkın şikayetlerinin dinlenmesi çağrısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü yapılan seçimlerde tartışmalara neden olan ilk sonuçların çıkmasıyla Belarus genelinde barışçıl protestoların patlak verdiğini ve güvenlik güçlerinin buna tepkisinin sert olduğunu aktardı.

Polisin barışçıl protestoculara karşı "gereksiz" ve "aşırı" güç kullandığının altını çizen Bachelet, güvenlik güçlerinin plastik mermi, tazyikli su ve sersemletici el bombası kullandığını belirtti.

Bachelet, gözaltına alınan bazı göstericilerin dövüldüğünü işaret eden raporlar olduğunu, en az 250 kişinin yaralandığını ve 1 protestocunun da öldüğünü vurguladı.

Ülkeden gelen haberlere göre son 3 günde aralarında olaylara karışmayanlar ve çocukların da olduğu 6 binden fazla kişinin gözaltına alındığına dikkati çeken Bachelet, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Bachelet, ülkedeki barışçıl gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasını kınadı, halkın şikayetlerinin dinlenmesi için çağrı yaptı. Ayrıca Bachelet, Belarus hükümetine, tutuklulara yönelik işkence ve diğer kötü muamelelerin "mutlak yasak" olduğunu hatırlattı.

Hafta sonu düzenlenen seçimi kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun oyların yüzde 80,23'ünü alarak kazandığının açıklanmasının ardından muhalefet yanlıları, seçime hile karıştığı iddiasıyla sokaklara çıkmıştı. Protestocular, polis müdahalesine rağmen pazar gecesinden bu yana eylemlerini sürdürüyor.

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