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BM, Arakanlı mültecileri geri dönmeleri için ikna edecek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Bangladeş makamları, ülkeye sığınan Arakanlı mültecilerin arasında ülkesine geri dönüp dönmek istemeyenlerin tespiti için çalışma başlattı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:13
BM, Arakanlı mültecileri geri dönmeleri için ikna edecek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Bangladeş makamları, ülkeye sığınan Arakanlı mültecilerin arasında ülkesine geri dönüp dönmek istemeyenlerin tespiti için çalışma başlattı.


Myanmar’da yaşayan Arakanlı Müslümanlar, Ağustos 2017’deki ordunun önderliğinde bir soykırıma maruz kalmış, 730 binden fazla insan Bangladeş’e sığınmıştı. Ancak mülteciler, daha fazla şiddete maruz kalmaktan korktuğu için geri dönmeyi reddediyor. Myanmar makamları, geri dönmek için başvuran 22 bin kişinin 3 bin 450’sinin başvurusunu kabul ettiğini açıklamıştı.


Yetkililer, Myanmar’ın Bangladeş tarafından sağlanan 22 binden fazla listeden geri dönecek 3 bin 450 kişiyi temizlediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Bangladeş makamları daha fazla mültecinin geri dönmesiiçin çalışma başlatıyor. Bangladeş’in Cox’s Bazaar bölgesinde bulunan BMMYK Sözcüsü Louise Donovan verdiği demeçte, “Niyet anketleri bugün başlıyor. Birlikte, Bangladeş ve BMMYK bu mültecilerden öne çıkmalarını ve ülkelerine geri dönme seçeneğini tartışmalarını isteyecek” dedi. Donovan, geri dönmenin gönüllü olmasını sağlamak için, gönüllü mültecilerle gizli görüşmeler yapacağını açıkladı. Donovan, “Gönüllü bir geri dönüş formu doldurmaları istenecek” diye ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:13
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