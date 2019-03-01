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BM 2018 Siyonist raporu: İsrail Gazze’de savaş suçu işledi

BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu, “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde 189 Filistinli’ye gerçek mermilerle saldıran İsrail askerleri için acilen soruşturma açılmasını istedi.

01 Mart 2019 Cuma 12:48

Siyonist İsrail’in Filistinlilere karşı insanlık dışı saldırılar yapıp, onları katlettiği bir kez daha resmi bir raporla dünyaya duyuruldu...

Birleşmiş Milletler (BM) 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerindeki ihlallerinin, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurdu. BM İnsan Hakları Konseyi’nin kabul etmesiyle Gazze’deki olayları araştırmak için geçen yıl mayısta kurulan Komisyon’un raporu, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Komisyon Başkanı Arjantinli insan hakları uzmanı Santiago Canton, rapora ilişkin, “Komisyon’un, ‘Büyük Mart Yürüyüşünde’ İsrail askerlerinin uluslararası insan hakları ve insancıl hukuka yönelik ihlallerde bulunduğuna inanmak için makul gerekçeleri var. Bu ihlallerin bazılarını savaş suçu veya insanlığa karşı suçlar oluşturabilir” dedi. 30 Mart’tan 31 Aralık 2018’e kadarki dönemi içeren raporda, “İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik ihlalleri savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebilir” ifadeleri kullanılırken, “Filistinli sivillere kasten ateş açarak, 189’unu öldüren İsrail askerleri için acil soruşturma başlatılmalı” denildi.

Raporda, öldürülen Filistinlilerin 183’ünün gerçek mermilerle yaşamını yitirdiği, yine 6 bin 106 Filistinlinin de gerçek mermilerle yaraladığına dikkat çekildi.

Öldürülen ve yaralanan sivillerin çoğunun İsrail güvenlik güçleri için “Yakın bir tehdit” oluşturmadığı vurgulanan raporda, ayrıca 3 bin 98 Filistinli sivilin de şarapnel parçaları, plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla yaralandığı kaydedildi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:48
  1. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  2. Birleşmiş Milletler
  3. BM İnsan Hakları Konseyi’
  4. Filistin
  5. İsrail

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