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Dünya BM 13 yıldır İran'a uygulanan ambargoyu kaldırdı
Dünya

BM 13 yıldır İran'a uygulanan ambargoyu kaldırdı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'den bu yana İran'a uygulanan silah ambargosu kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 01:51:00 -
BM 13 yıldır İran'a uygulanan ambargoyu kaldırdı

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Tahran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "ABD rejiminin çabalarına meydan okuyarak 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ve nükleer anlaşmayı koruyan uluslararası toplum için önemli bir gündür." denildi.

İran yasal olarak silah alıp satabilecek

İran artık yasal olarak silah alıp satabilecek ve hergangi bir kısıtlamaya maruz kalmayacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak çekilmiş, Ağustos 2018 itibarıyla Tahran'ın füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlamak için İran'a yönelik "tarihin en ağır yaptırımlarını" uygulamaya başlamıştı.

İran taahhütlerini geçen yıl kademeli olarak durdurdu

İran ise ABD'nin yaptırımlarına karşılık Avrupa ülkelerinden beklediği ekonomik desteği alamayınca anlaşmadaki taahhütlerini geçen yıl kademeli olarak durdurmuştu.

BM'nin 2007'den bu yana İran'a uyguladığı ve nükleer anlaşma kapsamında bugün itibarıyla sona eren silah ambargosunu yenileme girişimleri ağustosta BMGK'de başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) tetiklemişti.

ABD yaptırımları tek taraflı uyguluyor

ABD, BMGK üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini açıklamasına rağmen İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını tek taraflı olarak 19 Eylül'de uygulamaya başlamıştı.

ABD yönetimi, İran'a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu delen ülkelere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

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