BluTV satıldı! Şaşırtan gelişme, duyan inanamadı! İşte artık yeni sahibi, dünya devi o marka oldu! Satışı ortaya çıktı

Dizi ve sinema filmleri yayınlayan dijital içerik platformu BluTV, dünya devi Warner Bros şirketine satıldı. Warner Bros geçen sene Blu TV'nin hisselerinin bir bölümünü satın almıştı.

Behzat Ç, Sıfır Bir Adana, Kıyma gibi sevilen yapımların yayınlayıcısı BluTV el değiştirdi. Yeni sahipleri ise dünya pazarında söz sahini olan Warner Bros oldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL PAY ALMIŞLARDI

BluTV'nin yeni sahibi Warner Bros, geçtiğimiz sene BluTV'nin bir kısmını alarak Türkiye'ye ilk adımı atmıştı. Hisselerini artırması beklenen şirken BluTV'nin tamamını alarak Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yaptı.

WARNE BORS KİMİN?

Warner Brothers (Warner Kardeşler) veya kısaca Warner Bros. dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden biridir. AT&T'nin WarnerMedia grubunun bir iştiraki konumundadır ve merkezi Burbank, Kaliforniya, ABD'dir.1923 yılında Harry, Albert, Sam ve Jack Warner tarafından kurulan şirket, Warner Brothers (Warner Kardeşler), kısaca Warner Bros. ismini almıştır. Amerikan film endüstürisinin büyük isimlerinden olan Warner Bros. aynı zamanda Motion Picture Association of America (MPA) üyesidir.