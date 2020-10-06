Bluetooth kulaklıklar kablosuz olarak çalışmaktadır. Kablosuz bir şekilde müziğin aktarıldığı cihaza kolayca bağlanarak müzik, ses kaydı dinlenebilir.

Bluetooth kulaklık fiyatları ne kadar?

Bluetooth kulaklıklar kablodan kurtarıcı işlevi ile daha pratik olmaktadır. Son dönemde teknolojinin en popüler hale getirdiği ürünlerden birisi Bloetooth kulaklıkların fiyatı 49.90 TL ile 2.350 TL gibi geniş bir sıkala arasındadır.

Bluetooth ne için kullanılır?

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazları bağlayan kabloların yerini alan, bir kişinin kulaklık aracılığıyla telefon görüşmesi yapmasına, kablosuz fare kullanmasına ve cep telefonundan PC'ye bilgi senkronize etmesine olanak tanıyan kısa menzilli bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth'un kablosuz ağa ihtiyacı var mı?

Bluetooth, internet bağlantısı değil, kısa menzilli radyo dalgaları kullanarak çalışır. Bu, Bluetooth'un iki uyumlu cihazınızın olduğu her yerde çalışacağı anlamına gelir - herhangi bir veri planına, hatta hücresel bağlantıya ihtiyacınız yoktur.

Bluetooth kulaklık nasıl çalışır?

Bir Bluetooth cihazı, cep telefonunuza, akıllı telefonunuza veya bilgisayarınıza bağlanmak için teller veya kablolar yerine radyo dalgalarını kullanarak çalışır. Bluetooth, kulaklıklar, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir hoparlörler dahil olmak üzere her gün kullandığımız milyonlarca üründe bulunan kablosuz bir kısa menzilli iletişim teknolojisi standardıdır.

Bluetooth kulaklıklar size zarar verebilir mi?

Bluetooth kulaklıklar güvenli midir? Bluetooth cihazları düşük seviyelerde iyonlaşmayan radyasyon yayar. Düşük miktarlarda bu tür radyasyona maruz kalmak, insanlara zararlı değildir. Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) göre, iyonlaştırıcı olmayan radyasyona rutin maruz kalma "genellikle insanlara zararsız olarak algılanıyor".

Bluetooth'un avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Bluetooth'un temel dezavantajı güvenliktir. Çünkü radyo frekansında çalışır ve bu nedenle duvarlardan girebilir. Yani bu teknoloji, düşük güvenlik nedeniyle kişisel veri aktarımı için kullanılmaz. Bluetooth'un bant genişliği, Wi-Fi teknolojisinden daha düşüktür. Bluetooth menzili, Wi-Fi ile karşılaştırıldığında çok sınırlıdır.

Bluetooth kulaklık neden satın alınır?

Bluetooth kulaklıklar, Bluetooth özellikli cihazları için kaliteli ve güvenilir aksesuar satın almak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. İşte 5 nedeni…

1. Eller serbest kullanım

Bluetooth kablosuz kulaklığın ilk ve en iyi avantajı, her zaman iki elinizi birden kullanmakta özgür olmanızdır. İki görevi aynı anda yapabilirsiniz, bu, geleneksel bir kulaklık kullanıyorsanız kolayca yapamayacağınız bir şeydir.

2. Odaklanmanızı sağlar

Diğer bir avantajı da, herhangi bir aktivite yaptığınızda, telefonunuzu kulağınıza yapıştırmak yerine o aktiviteye odaklanmanıza yardımcı olmasıdır. Bu, araba kullanırken yardımcı olabilir ve bir acil durum çağrısını kabul etmeniz gerekir. Bluetooth kulaklık, dikkatinizi araba kullanmak ve telefonu kulağınıza doğru tutmak arasında bölmenizi engellediği için ellerinizi direksiyonda tutar ve odaklanmanızı yola verir. Ancak, elektronik bir cihaz kullanırken araç sürmenin gerçekten tavsiye edilmediğini unutmayın çünkü bu, güvenliğinizi riske atabilir.

3. Üretkenliği artırmaya yardımcı olur

Bluetooth kablosuz kulaklık her iki elinizi de serbest bıraktığından, daha üretken olmanıza yardımcı olur. Örneğin, iş veya kişisel görüşmeler yaparken, evinizde veya ofisinizde dolaşıp başka şeyler yapmakta özgürsünüz. Diğer şeylerin yanı sıra masanızı temizleyebilir veya çöp kutusunu boşaltabilirsiniz. Telefonda biriyle konuşurken not almak da çok daha kolay.

4. Kullanıcı dostu

Bluetooth kulaklıkların kullanımı kolaydır. Bir bağlantı kurmanıza veya herhangi bir düğmeye basmanıza gerek yoktur. Bunun nedeni, kulaklık ve akıllı telefon gibi Bluetooth özellikli iki cihaz birbirlerinin 30 fit yakınındayken otomatik olarak birbirleriyle iletişim kurmaya başladıkları için telefonunuzu cebinizde ve kablosuz kulaklığınızı kulağınızda bırakabilmenizdir.

5. Düşük girişim

Bluetooth kulaklıklarda sinyal paraziti olmaz. Yaparlarsa, o kadar minimaldir ki, hiç duymayacaksınız. Bunun nedeni, düşük güçlü kablosuz sinyal ve yaygın spektrum frekans atlama adı verilen teknolojiyi kullanmalarıdır.