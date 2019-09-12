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Blue Panda teknesi Türkiye'ye ulaştı

Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkati çekmek için yelken açan WWW'nin Blue Panda teknesi, yarından itibaren İstanbul'da olacak- Türkiye sularında yelken açtığı süre boyunca Blue Panda da denizlerdeki plastik kirliliği, deniz koruma alanları, Boğaz'da yunus gözlemi ve balıkçılık gibi pek çok farklı konuda etkinlikler yapılacak

12 Eylül 2019 Perşembe 16:13
Blue Panda teknesi Türkiye'ye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF), Akdeniz'deki plastik kirliliğine dikkati çeken ve "daha iyi korunan bir Akdeniz" fikrinden hareketle yola çıkan Blue Panda teknesi, Türkiye'ye ulaştı.

WWF Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, aşırı tüketim ve plastik kirliliği, çağlar boyunca medeniyetlerin beşiği ve zengin çeşitlilikte deniz canlılarının yuvası olan Akdeniz'in doğal zenginliğini tehlikeye atıyor.

Yelkenli, bu duruma dikkati çekmek için haziranda Fransa'dan başladığı yolculuğuna kasım ayına kadar devam edecek. Şimdiye kadar İtalya, Yunanistan ve Fransa'yı ziyaret eden yelkenli, Türkiye etkinliklerinin ardından Tunus ve Fas'ı gidecek.

Blue Panda bir yandan tehdit altında olan deniz yaşamıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaparken, diğer yandan ziyaret ettiği kıyı kentlerinde ve özellikle de turistik merkezlerde Akdeniz'i tehdit eden plastik ve petrol kirliliğiyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları sürdürüyor.

Yarından itibaren 28 Eylül'e kadar İstanbul'da olacak tekne, 4 Ekim'de İzmir'de ve 10 Ekim'de Kaş'ta bulunacak. 14,15, 16, ve 17 Eylül'de Büyükada İDO İskelesi'nde, 21 ve 22 Eylül'de de Bebek Kuruçeşme'de olacak teknede, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- "Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastik maddeler oluşturuyor"

Blue Panda teknesinin Türkiye etkinlikleri 14 Eylül'de İstanbul'da başlayacak.

Akdeniz seyahatinin en uzun bölümünü Türkiye'ye ayıran yelkenlinin programında sanattan spora ve farklı bilinçlendirme çalışmalarına kadar pek çok etkinlik yer alıyor. Türkiye sularında yelken açtığı süre boyunca Blue Panda da denizlerdeki plastik kirliliği, deniz koruma alanları, Boğaz'da yunus gözlemi ve balıkçılık gibi pek çok farklı konuda etkinlikler yapılacak.

Yelkenlinin Türkiye etkinliklerinin ortak noktası Akdeniz'deki plastik kirliliği olacak. WWF'in geçtiğimiz yıl yayımlanan "Plastik Kapanından Çıkış: Akdeniz'i Plastik Kirliliğinden Kurtarmak" başlıklı raporuna göre, Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastik maddeler oluşturuyor. Türkiye bir yandan Akdeniz'deki plastik kirliliğinin sorumlularından biri, öte yandan da plastik kirliliğinin en çok etkilediği sahillere ev sahipliği yapıyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Blue Panda'nın Türkiye etkinlikleri ile ilgili olarak, Türkiye'de plastik kirliliğiyle mücadele yönünde son dönemde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Sıfır Atık politikası ve plastik poşetlerin ücretlendirilmesi kararı, ülkemizin bu konuda doğru yolda olduğunu gösterdi. Blue Panda yelkenlisinin ziyareti kapsamında kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz.
Sadece vatandaşların adım atması yeterli değil. Mart ayında yayımladığımız Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek raporunda da ifade ettiğimiz gibi sorunun çözümü için devletten yerel yönetime, üreticilerden, STK’lara, akademi camiasına kadar tüm paydaşların sorumluluk üstlenerek adım atmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

WWF tüm dünya liderlerine çok geç olmadan harekete geçmeleri için çağrıda bulunarak 2030 yılına kadar denizlerdeki plastik kirliliğini durduracak, küresel ölçekte, bağlayıcı yeni bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin hayata geçmesi için imza topluyor. Tüm dünyada yaklaşık 1,5 milyona yakın imza toplanan kampanyaya Türkiye'den de https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/oceans/plastiksiz_denizler/ adresinden imza verilebilir.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:13
  1. Blue Panda
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