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Gündem Bloomberg'den dünyayı ayağa kaldıran haber: Rusya işgale başladı!
Gündem

Bloomberg'den dünyayı ayağa kaldıran haber: Rusya işgale başladı!

Bloomberg'de, "Rusya işgale başladı" başlıklı bir haber yayınlandı ve söz konusu haber yaklaşık yarım saat boyunca yayında kaldı. Haber bir süre sonra yayından kaldırılırken, Bloomberg özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 11:48:00 -
Bloomberg'den dünyayı ayağa kaldıran haber: Rusya işgale başladı!

New York Post'ta yer alan habere göre, Bloomberg sitesindeki canlı haber kısmında 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı.

Yarım saat sitede kalan başlığa tıklayan kullanıcılar hata sayfasına yönlendirildi.

Haber ajansı, birçok senaryo için manşet hazırladıklarını ve 'Rusya Ukrayna'yı İşgal Ediyor' başlığının yanlışlıkla yayınladıklarını söyleyerek hatayı kabul etti.

Siteden yapılan açıklamada, "Hatadan derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedenini araştırıyoruz" denildi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Ş....iz Bloomberg. Ülkemiz ekonomisi üzerinde de yalan haberlerle oyunlar çevirmişti bu haber sitesi.
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