Bloomberg Başkan Erdoğan'ın misilleme hamlesini duyurdu

Bloomberg'in ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a verilecek yanıt üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan'ın kabineyi toplayarak ABD'ye verilecek yanıtları duyurmayı planlandığını belirten kaynak, üzerinden durulan seçenekler arasında 1980'de ABD ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını askıya alınması bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu anlaşma, geçmişte Suriye ve Irak'taki çatışmalar sırasında Türkiye'nin ABD'yle ortak çalışmalar yürütmesine imkan tanımıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal "soykırım" açıklamasına ilişkin dün ilk kez açıklama yapan Erdoğan, "Biden, 24 Nisanda yayımladığı mesajda coğrafyamızda 1 asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiç bir tarihi ve hukuki temeli bu hikayeler milletimizin her ferdi gibi bizi de üzmüştür" ifadelerini kullanmıştı.