Blizzard popüler oyunu Overwatch’ı ücretsiz yaptı

2016 yılında çıkan Overwatch, daha önce birçok kez ücretsiz şekilde oyun severlerin beğenisine sunulsa da bunlar çok kısa süreli olmuştu. Ancak Blizzard’ın bu kampanyasında öncekilerden farklı olarak bütün kahramanların ve modların dahil olduğu tam sürüme erişim imkanı tanınacak. Bu modların arasında ise hızlı oyun, özel oyun ve arcade bulunuyor.

Öte yandan Blizzard, ücretsiz deneme sürümünde oyuncuların ganimet kutuları kazanabileceğini, kahramanları için çeşitli kişiselleştirme seçenekleri açabileceğini belirtti. Arıca kazanılan deneyim ve ilerlemelerin Blizzard ya da konsol hesabıyla giriş yapmaları halinde ücretsiz kampanya bittikten sonra da saklanacağının altını çizdi.

Oyuncular ayrıca karakter ve harita rotasyonunun tamamına erişebilecek. Bu da tam 32 karakter ve 28 harita ediyor. Oyunu kampanyanın sonrasında da oynamak isteyenler, PlayStation Store’da %67 indirim ile 98,67 TL’ye, Xbox Store’da %67 indirimle 73,42 TL’ye bulabilirler, Öte yandan Blizzard’ın kendi mağazası Battlenet’te de oyun %50 indirimle 19,99 Euro fiyattan alıcı buluyor.