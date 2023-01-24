Blinken'den Aliyev'e Laçın telefonu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede ayrıca Blinken'in "Azerbaycan'daki insan hakları ihlallerine yönelik endişelerini" de dile getirdiği belirtildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusunun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullandığı tek güzergah olan Laçin Koridorunun, geçtiğimiz haftalarda abluka altına alındığı öne sürülmüştü.

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık 2022'de bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanıyor.

Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığını belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta çarşamba günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüş ve ikili, Azerbaycan'la ikili görüşmeleri yeniden başlatmak için atılacak adımları ele almıştı.

Yaklaşık 7 bin askerin ölümüne ve 90 bin sivilin yerinden edilmesine neden olan savaşın sona ermesinden iki yıl sonra, Laçin Koridoru olarak bilinen 6 kilometrelik yol üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki tansiyon yeniden yükselmiş durumda.

Protestocular tarafından engellendiği belirtilen yol üzerindeki blokaj, Dağlık Karabağ'daki 120 bin kişiye gıda tedarikini tehdit ediyor.

Anlaşmazlık yeni çatışmaların patlak verebileceği endişesini arttırıyor.

Bunun yanı sıra, barışı ve yolun güvenliğini sağlamakla görevli Rusya'nın 'yeterliliği ve niyeti' konusunda da şüphe uyandırdığı yorumları yapılıyor.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda Laçın Koridoru'nun açık tutulmasını talep eden bir karar tasarısı geçen hafta kabul edilmişti.

Tasarıda Laçın Koridoru'nda Azerbaycanlı çevrecilerin geçişleri engellediği, bunun Karabağ'da insani krize yol açtığı, Azerbaycan'ın acilen koridoru açması gerektiği belirtilmişti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan tasarıda, insani yardımlar için Laçın Koridoru'na uluslararası kuruluşların erişimine izin verilmesi istenmişti.

Ayrıca Tasarıda, Rusya'nın bölgedeki "barış gücünün" harekete geçmemesi de kınanarak bu gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gücüyle değiştirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: euronews