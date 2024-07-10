  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Konser parası, tablo parası, Roma gezisi derken para bitti! İnternetten satılık İBB

Renault’ta otomobiller 1 milyon TL’nin altında! Kampanyalı indirimi açıklandı!

ASELSAN KAP'a yeni şirket kararını bildirdi: yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı deyip ilan etti!

Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi

Sadece bir günde 6853 arıza! Otobüs değil trajedibüs

Saygı Öztürk’e okkalı cevap! Sarık takıp ve cübbe giyip sen de gitsene

Boykot etmeyenler işte şimdi yandı! Coca Cola'da tespit edildi, marketlerden acil olarak toplatılıyor

‘Evlatsız yaşarım ama vatansız yaşayamam’ 15 temmuz şehidi ikiz polislerin babası duygulandırdı

Futbolcu rezervi bulunmuş olabilir Beşiktaş tarafından… Fenerbahçe'nin 5 yıldızı Tüpraş’a geliyor! Yılın transfer operasyonu...

Mehmet Metiner'den olay iddia: O isimler, Erdoğan’ın adını kullanarak gücünü suiistimal ediyor
Dünya Blinken: Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 gönderecek! Norveç, hibe edecek! Savaş uçağı desteği
Dünya

Blinken: Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 gönderecek! Norveç, hibe edecek! Savaş uçağı desteği

Yeniakit Publisher
2024-07-10 19:28:00 - 2024-07-10 20:14:42
Blinken: Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya F-16 gönderecek! Norveç, hibe edecek! Savaş uçağı desteği

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini, uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını açıkladı. Öte yandan Norveç, askeri destek kapsamında Ukrayna'ya 6 adet F-16 hibe etme kararı aldı.

Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu" etkinliğinde bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına etkili şekilde cevap vermesi için desteğin süreceğini ifade ederek, destek için çok güçlü bir paket üzerinde çalıştıklarını aktardı.

"F-16'lar, bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak"

Blinken, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları transfer edeceğini ve uçakların bu yaz Ukrayna'ya ulaşmış olacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "F-16 savaş uçakları bu yaz aylarında Ukrayna semalarında uçuyor olacak." dedi.
Hollanda, ABD ve Danimarka'dan ortak açıklama

Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, F-16 transferleriyle ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Danimarka ve Hollanda hükümeti, ABD'nin desteğiyle Amerikan yapımı F-16'ları Ukrayna'ya bağışlama sürecinde." bilgisi verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Transfer sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, F-16 savaş uçaklarının bu yaz operasyonel hale geleceği duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle ilave detaya yer verilemeyeceği aktarılarak, Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetini artırma konusunda kararlı olunduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya dördüncü nesil modern F-16 savaş uçakları filosunun transfer edileceği aktarılan açıklamada, aynı zamanda eğitim desteğinin sağlanacağı kaydedildi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’ya yapılacak yardımların da gündemde olması beklenirken, Norveç’ten Ukrayna’ya destek geldi.

Norveç hükümeti, Rusya savaşında savunma çabalarını arttırması için Ukrayna’ya 6 adet F-16 hibe edeceğini açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Ukrayna’ya verilecek F-16’ların tesliminin bu yıl içerisinde başlamasının planlandığını söyledi.

Stoere, “Hava savunma sistemleriyle birlikte savaş uçakları, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savunmasını güçlendirmek için hayati önem taşıyacak” dedi.

Ne olmuştu?
Başbakan Stoere, Ukrayna’ya F-16 hibe edileceğini ilk olarak geçtiğimiz yıl ağustos ayında duyurmuş ancak kaç adet savaş uçağı verileceğini açıklamamıştı.

Bu tarihten itibaren Norveç, Ukraynalı pilotların eğitimi için 2 adet F-16’yı Danimarka’ya göndermişti. Zelenskiy, uzun süredir NATO üyesi ülkelerden F-16 talebinde bulunuyordu.

Öte yandan Danimarka Ukrayna’ya 19 adet jet, Hollanda ise 24 uçak verileceğini açıklamıştı.

Dünyanın petrol zengini Suudi Arabistan, nitelikli çok sayıda kişiye ülkede vatandaşlık veriyor
Dünyanın petrol zengini Suudi Arabistan, nitelikli çok sayıda kişiye ülkede vatandaşlık veriyor

Dünya

Dünyanın petrol zengini Suudi Arabistan, nitelikli çok sayıda kişiye ülkede vatandaşlık veriyor

Suudi devine Türk CEO olacak!
Suudi devine Türk CEO olacak!

Aktüel

Suudi devine Türk CEO olacak!

F-35 ve F-15' ait 250 GB veri sızıntısı Telegram’da yayınlandı!
F-35 ve F-15' ait 250 GB veri sızıntısı Telegram’da yayınlandı!

Dünya

F-35 ve F-15' ait 250 GB veri sızıntısı Telegram’da yayınlandı!

Çin’in Güney Asya kıtası ile ticareti: Çuval dolusu para kazanıyor!
Çin’in Güney Asya kıtası ile ticareti: Çuval dolusu para kazanıyor!

Dünya

Çin’in Güney Asya kıtası ile ticareti: Çuval dolusu para kazanıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23