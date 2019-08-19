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Blatt, MS hastalığına yakalandığını duyurdu

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:42
Blatt, MS hastalığına yakalandığını duyurdu


İSTANBUL (AA) - Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı'nı çalıştıran David Blatt, Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını açıkladı.

Blatt, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, birkaç ay önce hastalığına birincil ilerleyici MS teşhisi konulduğunu belirterek, "Hasta olduğumu öğrendiğimde hayatımın nasıl değişeceğiyle ilgili hissettiğim acı ve şoku atlattım. Hiçbir şekilde pes etmemeye karar verdim. Hastalığın bir tedavisi yok ama ölümcül de değil. Bu hastalıkla yaşamayı öğrenip hayatımı normal şekilde devam ettirebilmenin yollarını arayacağım. Asla pes etmeden, cesaret ve azimle hayatımı en iyi şekilde sürdürmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Olympiakos'un başına geçen ABD asıllı İsrailli başantrenör Blatt, daha önce Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka'yı çalıştırdı. İsrail ve Rusya milli takımlarında da başantrenörlük yapan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise Cleveland Cavaliers'ta görev aldı.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:42
  1. Basketbol
  2. David Blatt

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