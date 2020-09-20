BKM'nin 'Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri' faaliyetlerine onay Resmi Gazete'de

BKM'nin yapabileceği diğer faaliyetler çerçevesinde Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin (BKM) "Yenilikçi Altyapı / Platform Hizmetleri" faaliyetlerinin onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "BKM ödeme sistemi işletmecilerinin diğer faaliyetlere ilişkin ek faaliyetler yürütebileceği kararları" başlıklı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BKM'nin "Yenilikçi Altyapı / Platform Hizmetleri" faaliyetlerinin, BKM'nin yapabileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve 10159 sayılı Karar ile BKM'ye verilen işletme ruhsatı kapsamına alınmasına karar verildi. Ödeme sistemini çalıştırmak için 12 Haziran 2015 tarihli ve 10159/19758 sayılı Karar ile BKM'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen uygulamaların satış faaliyetinin, MKK'nın yapabileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "MKK'nın Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kararları ile diğer faaliyetlerin işletmecilerine ek faaliyetler üstlenebileceği" başlıklı tebligat Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre MKK'nın "MKK tarafından geliştirilen uygulamaların satışı" faaliyeti, MKK'nın yapabileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmalı. 12 Haziran 2015 tarihli ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK'ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.