BJK FB maç sonucu | Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig’in 31. Haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverler Beşiktaş Fenerbahçe maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, BJK FB maçı ne oldu?
Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele saat 19.00’da başladı. Beşiktaş, 47. dakikada Vida’nın attığı golle öne geçti: 1-0
Maçın 89. dakikada Ozan Tufan skora denge getirdi: 1-1
Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 11’i
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Pelkas, Osayi, Valencia, Samatta
Maçtan dakikalar
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 6. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.
14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Serdar Aziz'den sıyrılan Aboubakar'ın zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.
15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
21. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında Valencia'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.
27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
37. dakikada Samuel-Osayi'nin pasıyla panaltı noktasının sağında müsait durumda topla buluşan Nazım'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Vida'nın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.
88. dakikada Ozan Tufan beraberliği getiren golü attı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.