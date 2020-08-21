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Ekonomi Bizim Toptan’ın SEÇ Market’i anonim şirket oldu
Ekonomi

Bizim Toptan’ın SEÇ Market’i anonim şirket oldu

Bizim Toptan’ın iş modellerinden SEÇ Market, son yıllarda sağladığı büyümenin ardından anonim şirkete dönüştü. Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen organize toptancılarından olan Bizim Toptan’ın, geleneksel kanalın bakkal, market gibi küçük girişimcilerine rekabet avantajı sağlayarak ülke ekonomisine de katkıda bulunan iş modeli SEÇ Market, anonim şirket yapısı kazanarak hem hedeflerini büyüttü hem de bayilerine sunduğu avantajları artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:50:00 -
Bizim Toptan’ın SEÇ Market’i anonim şirket oldu

Bizim Toptan’ın yüzde 90, Yıldız Holding’in de yüzde 10 ortak olduğu SEÇ Marketçilik, anonim şirket statüsüyle yeni dönemde küçük girişimcilere sunduğu avantajları artırmayı hedefliyor. Holdingin grup yapısından faydalanarak girişimcilere bilgi ve deneyim aktarımı yapmak, bu sayede rekabet üstünlüğünü güçlendirmek de hedefler arasında yer alıyor.

Bunun için SEÇ Market’ten hizmet alan küçük girişimciler, Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerinin tepe yöneticilerinden mentorluk desteği alabilecek.

Tecrübe paylaşımı yapılacak

Açıklamaya göre, bu kapsamda başta Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü olmak üzere, Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel ve Bizim Toptan Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu gibi alanının yetkin isimleri bilgi ve deneyimlerini küçük girişimcilere aktaracak. Rekabet üstünlüğü, ürün tedarikinde kolaylık ve süreçlerin dijitalleştirilmesi gibi fırsatlar sunan SEÇ Marketçilik, yeni yapısıyla Türkiye çapında 938 olan bayi sayısını gelecek dönemde daha da artırmayı ve yaygınlaşmayı amaçlıyor.

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