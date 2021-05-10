Bizim Toptan’dan ilk çeyrekte 1,4 milyar TL’lik satış
Türkiye’nin 70 ilinde 174 mağazasıyla hizmet veren Bizim Toptan, mağazaları ve yenilikçi çok kanallı satış modeliyle ülke çapındaki yaygınlığını sürekli artırarak, 2021 yılında müşterisinin yanında olmaya devam etti.
2021 yılı birinci çeyrek sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan Bizim Toptan, 2021 yılının ilk üç ayında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 oranında artırarak 1,4 milyar TL’ye yükseltti. Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “388’i özel markalı olmak üzere 8 bini aşkın üründen oluşan portföyümüzle müşterilerimize geniş ürün yelpazesinden en iyi alternatif olmak için çalışıyoruz. Fiyatlarımızla ve kişiselleştirilmiş çözümlerimizle müşterilerimizin ve ticaretin yanında olmaya, ülkemiz ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz” dedi.