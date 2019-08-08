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Bizim Toptan farkını ortaya koydu

Toptan ticaret sektörünün 69 ildeki 174 mağazasıyla en büyük ve yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), bu yılın ilk yarı sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
Bizim Toptan farkını ortaya koydu

Toptan ticaret sektörünün 69 ildeki 174 mağazasıyla en büyük ve yaygın markası Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), bu yılın ilk yarı sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı. Bizim Toptan’ın 2019’un ilk yarısında satış gelirleri 2,1 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin, söz konusu dönemdeki brüt kâr tutarı yüzde 44 artışla bir önceki yılın aynı dönemindeki 175,2 milyon TL’den 252,3 milyon TL’ye çıktı. Bizim Toptan’ın FAVÖK tutarı 2019’un ilk yarısında 128,1 milyon TL olurken, aynı dönemde net kârı ise 10,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, Bizim Toptan’ın güçlü sonuçlarının bu yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini belirtti. Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan olarak 2019’da 1 milyonuncu müşterimize tüm yıllardan çok daha erken, mayıs ayında ulaşarak rekora imza attık. Gelişmiş CRM uygulamaları ve beraberinde devam eden toplam müşteri sayısındaki artış, güçlü sonuçların temelini oluşturdu” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
  1. Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM)
  2. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  3. Bizim Toptan

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