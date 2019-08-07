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Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında satış gelirlerini 2,1 milyar TL’ye çıkardı

Türkiye organize toptan ticaret sektörünün en yaygın markalarından Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2019’un ilk yarısında satış gelirlerini 2,1 milyar TL’ye çıkardı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında satış gelirlerini 2,1 milyar TL’ye çıkardı

Türkiye organize toptan ticaret sektörünün en yaygın markalarından Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 2019’un ilk yarısında satış gelirlerini 2,1 milyar TL’ye çıkardı.


Bizim Toptan Satış Mağazaları (BIZIM), 30 Haziran 2019 tarihinde biten döneme ait 2019 ilk yarı yıl sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. KAP’a yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan’ın 2019’un ilk yarısında satış gelirleri 2018’in ilk yarısına kıyasla yüzde 24,6 artışla 2,1 milyar TL’ye yükseldi.


Bizim Toptan’ın tütün ürünleri hariç ana kategori büyümesi ise 2019’un ilk yarısında yüzde 29; tütün ürünleri ve şeker hariç ana kategori büyümesi ise yüzde 32 oldu. Bizim Toptan’ın 2019’un ilk yarısındaki brüt kar tutarı yüzde 44 artışla bir önceki yıl aynı dönemdeki 175,2 milyon TL’den 252,3 milyon TL’ye çıktı.


Bizim Toptan’ın FAVÖK tutarı 2019’un ilk yarısında 128,1 milyon TL oldu. Bizim Toptan’ın 2019’un ilk yarısındaki net karı 10,6 milyon TL olarak gerçekleşti. UFRS 16 etkisi hariç bakıldığında ise net kar tutarı 15,9 milyon TL olarak gerçekleşti.


Bizim Toptan’ın toplam müşteri sayısı 2019’un ilk yarısında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 31,6 arttı.



Hüseyin Balcı: Ticaretin yanında olmaya devam ediyoruz


Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, ikinci çeyrek rakamlarıyla ilgili şöyle konuştu: “Bizim Toptan’ın güçlü sonuçları 2019 yılının ikinci çeyreğinde de devam etti. Bizim Toptan olarak 2019’da 1 milyonuncu müşterimize tüm yıllardan çok daha erken, mayıs ayında ulaşarak rekora imza attık. Gelişmiş CRM uygulamaları ve beraberinde devam eden toplam müşteri sayısındaki artış, güçlü sonuçların temelini oluşturdu. Bizim Toptan olarak, çok kanallı satış politikası, yaygın mağaza ağı, geniş ürün portföyü, toplam satışlar içindeki payını ve bilinirliğini her geçen gün artıran öz markalı yüksek kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve kurumsal yapısı ile pazardaki en güçlü oyunculardan biriyiz. Ticaretin yanında olmaya devam ediyoruz.”



Seç market, kendi rekorunu kırdı


Bizim Toptan’ın iş ortaklığı mal tedarik sistemi SEÇ Market, hızlı büyümesine devam etti. SEÇ Market’e yapılan satışlar, 2019’un ilk yarısında 195 milyon TL oldu. Dönem için SEÇ Market sayısı 539’dan 673’e yükseldi ve yıl sonu hedefini yılın ilk altı aylık döneminde aşarak kendi rekorunu kırdı.



SEÇ Market iş ortakları, Bizim Toptan’ın markalı ve özgün markalı ürünleri, avantajlı fiyatları ve promosyonları ve ödeme kolaylıkları gibi pek çok hizmetinden yararlanabiliyor ve müşterilerinin de bu avantajlardan yararlanmasını sağlıyor. Seç Marketler ayrıca ürün tedarikinde rahatlık, standart kurumsal ödeme yöntemleri, bayi destek sistemi, kurumsal dekorasyon, kampanya ilan ve indirim tasarımları, bayiye özel satış temsilcisi, düzenli sevkiyat ve stok kontrolü, satış danışmanlığı, Bizim Toptan’ın uzmanlığından faydalanma gibi avantajlar da elde ediyor. Yaklaşık 5 bin çeşitten oluşan ürün portföyünden kendi ürün gamlarını oluşturabiliyor, ortak bir sistemle stoklarını anlık görüp siparişlerini otomatik öneri sistemiyle kolayca verebiliyorlar.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:41
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