Bizim tek patronumuz millettir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Akit’e konuştu:

Hacı Yakışıklı Ankara

7. Olağan Kongre sonrasında kritik görev üstlenen AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ilk mesajlarını Akit’e verdi... Millet İttifakı’nın erken seçim iddialarını sürdürmesine karşılık veren Dağ, “2019’da iki büyükşehirde HDP desteğiyle ‘belediye kazandık’ deyip zafer naraları atanlar aslında o kadar ittifak yapmalarına rağmen Cumhur İttifakı’nın aldığı oya baktıklarında aslında 2023’te attıkları naralar gibi bir durumun söz konusu olmadığını gayet iyi bilirler” dedi.

Hizmetleri halkımıza anlatacağız

Bir siyasi partinin hedefinin seçim kazanmak olduğunu vurgulayan Hamza Dağ, Medya Tanıtım Başkanlığı olarak izleyecekleri yol haritalarına ilişkin şunları kaydetti: “Tanıtım, medya boyutuyla geçiyor. Bir siyasi partinin kendisini tanıtacağı, anlatacağı birçok mecra var. Bunlar konvansiyonel medya, sosyal medya. Milletvekillerimiz hem Meclis’te hem TV’lerde hem sahada. Türkiye’nin en büyük teşkilatına sahibiz. Türkiye’nin en büyük üye sayısına sahibiz. Yine belediye başkanlarımız çok önemli. Bunların sahada hem hizmetleriyle hem de partimizi sahada anlatmalarıyla yapacağı işler önemli katkı sağlıyor. Bütün bu kanallardan, hem iyi işler üreterek hem de bunların topluluğa mal edilmesini sağlayarak çalışmalar yapacağız. Sosyal medyayı da, konvansiyonel medyayı da, milletvekilleri mevzusunu da, teşkilatı da, belediye başkanlarını da inşallah güzel bir koordinasyonla daha hızlı halkımıza anlatacağız. Bugüne kadar bunların elbette hepsi yapıldı. Biraz daha ötesinde, hızla çalışacağız.”

Ak Parti’yi 2023’e iyi hazırlayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sözlerin şöyle sürdürdü: “Biz siyasi bir parti olarak, AK Parti olarak 20 yıldır iktidarda olsak da biz bir STK’yız. Biz Sivil Toplum Örgütüyüz. Olaylara sivil bakıyoruz, sivil bakacağız. Sivil bir bakış açısıyla olayları değerlendireceğiz. Bizim patronumuz halk. O halkın bize nasıl baktığını iyi etüt ederek ona göre yol yürüyeceğiz. Bugüne kadar böyle yaptık bundan sonra da öyle yapacağız. Bugüne kadar böyle yaptığımız için her seçimi kazandık. Muhalefet 2023 için reel olmayan iddialı sözler söylese de onların kulaklarına bir takım şeyler fısıldanmış olsa da 2023’te de 2018 gibi 2019 gibi sonuçlar ortaya çıkacak. 2019’da iki büyükşehirde HDP desteğiyle ‘belediye kazandık’ deyip zafer naraları atanlar aslında 2019’da o kadar zor şartlarda o kadar ittifak yapmalarına rağmen Cumhur İttifakı’nın aldığı oya baktıklarında aslında 2023’te attıkları naralar gibi bir durumun söz konusu olmadığını gayet iyi bilirler. Çünkü Cumhur İttifakı orada yüzde 52 küsur oy oranıyla 2023’de ne olacağını bir nevi göstermiş oldu.

Bundan sonra da hizmete devam

Bugüne kadar biz halkımıza hizmetler ettik bundan sonra da etmeye devam edeceğiz ve bunların da Tanıtım Medya Başkanlığı olarak halka mal edilmesi ve daha da tanıtımın artırılması noktasında bütün bu kanalları daha düzgün, daha koordineli şekilde kullanacağız. Her gün sabah 10’ar kişilik milletvekillerimizle toplantı yapıyoruz. Bütün temsilcilerimizi burada ağırladık. Onları ziyarete gittik. İnşallah bu anlamda İstanbul’da genel yayın yönetmenlerini de ziyaret edeceğiz. Bu konudaki en büyük işimiz konvansiyonel medya ilişkisini en üst noktada tutacağız. Karşılıklı blok halinde işleri yürüteceğiz. Diğer bahsettiğim 5 alanda da ilişkileri en üst noktada tutarak İnşallah Partimizi 2023 seçimlerine gayet iyi bir şekilde hazırlayacağız.”