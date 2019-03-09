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"Bizim icraatlarımızı milletimiz biliyor"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya:- "Güzel günler olacak. Bizim icraatlarımızı milletimiz biliyor. Biz gönül belediyeciliğine talibiz. Siz bize omuz vereceksiniz, bizler de bütün sorunları çözeceğiz ve taleplerinizi yerine getireceğiz"

09 Mart 2019 Cumartesi 20:03
"Bizim icraatlarımızı milletimiz biliyor"

NİĞDE (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Güzel günler olacak. Bizim icraatlarımızı milletimiz biliyor. Biz gönül belediyeciliğine talibiz. Siz bize omuz vereceksiniz, bizler de bütün sorunları çözeceğiz ve taleplerinizi yerine getireceğiz." dedi.

Yerlikaya, AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere işaret ederek, "Milletimizin üzerinde mandacılık yapmak isteyenlere, kilit vurmak isteyenlere karşı dik duruşumuzla bu esareti hep birlikte kıracağız." ifadesini kullandı.

İhtirasa düşmeyeceklerini dile getiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Aklımızı kiraya vermeyeceğiz, kendimiz düşüneceğiz ve yönümüzü devletimizi idare eden Recep Tayyip Erdoğan'a dönüp, yolumuza devam edeceğiz.Fitnelere kulak vermeyeceğiz hatta zillet ittifakının da bu milleti zillete düşürmesine izin vermeyeceğiz. Biz yıllardır çözülemeyen asırlık problemleri çözmüş bir iktidarız. Dolayısıyla asla fitnelere kulak vermeyin. Güzel günler olacak. Bizim icraatlarımızı milletimiz biliyor. Biz gönül belediyeciliğine talibiz. Siz bize omuz vereceksiniz, bizler de bütün sorunları çözeceğiz ve taleplerinizi yerine getireceğiz."

- Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi

Buradaki ziyaretin ardından Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ne geçen Yerlikaya, sporcuların antrenmanını ve gösterilerini izledi.

Yerlikaya, Merkezden çıkışında bir gazetecinin Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'a verilen ömür boyu futboldan men cezasını hatırlatması üzerine, "Biz şiddetin tamamına karşıyız. Biz futbolun barış, sevgi ve kardeşlik getirdiğine inanıyoruz. Şiddet yok. Sahada güzel futbol oynayarak vatandaşların izlemesini sağlayacağız, spor yapacağız. Şiddet nedir? Taş atma, sopa atma ve kavga etme, bunları sahalarda istemiyoruz. Spor, barış ve kardeşliktir. Bunu da unutmamalı ve yolumuza öyle devam etmeliyiz." dedi.

Yerlikaya, Türkiye Gençlik Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Sultan 1. Kılıçaslan Kız Yurdu ve Ömer Halisdemir Erkek Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:03
  1. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
  2. Hamza Yerlikaya
  3. Niğde

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