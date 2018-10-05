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Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!

Türkiye’de vesayet döneminde literatüre sokulan şarkıların ve bestelerin büyük bir kısmı yabancı kökenli. Bunlardan en bilinenleri ise Dağ başını duman almış, Memleketim, Sev kardeşim ve Hayat bayram olsa...

05 Ekim 2018 Cuma 14:20

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Yüzyıllar boyunca İslam’a bayraktarlık, Müslümanlara liderlik yapmış olan Türk milletini yozlaştırmak, milli ve manevi değerlerinden koparmak için tasarlanan hain planlar sinsi bir şekilde işletiliyor. Özellikle Cumhuriyet’in ilanında sonra milli ve manevi değerlerin yok edilmeye çalışıldığı vesayet döneminde ‘modernleşme’ adı altında Yahudi ve batı kültürü çeşitli yöntemlerle Türk toplumu içerisinde yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Bu yöntemlerden bir tanesi de müzik.

'Gençlik Marşı' İsviçre'ye ait çıktı!

Çoğunluğu Yahudilerin milli marşlarından esinlenen eski Türkiye’deki popüler şarkılarla gençliğimiz köklerinden kopartılmaya çalışıldı. Bu müzik parçalarından en bilinenleri ise döneminin popüler olmuş şarkıları ve marşları olan Dağ başını duman almış (Gençlik Marşı), Memleketim, Sev kardeşim ve Hayat bayram olsa...

Yahudi ve Hristiyan şarkıları ile büyüdük!

Kısacası yaklaşık bir asırlık Müslüman Türk nesli, Yahudilerin ve Hristiyanların marşlarıyla büyüdü, büyütüldü. Büyük acıların yaşandığı ihtilaller, inkilaplar bu marşlarla yapıldı...

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 14:20
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