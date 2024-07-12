'Bize SİHA yapmayı öğretin' diyerek Türkiye'den yardım istemişlerdi! Şimdi SİHA'ları vurmak için lazer silahı yapmaya başladılar

Geçtiğimiz ay Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), gelişmiş silah sistemleri edinme çabaları çerçevesinde Güney Koreli savunma şirketi Hanwha Aerospace ile üretimi için yaklaşık 72,5 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

DAPA'ya göre lazer silahı, fiber optik kullanılarak üretilen bir lazeri ateşleyerek küçük insansız hava araçlarına (İHA) ve multikopterlere karşı yakın mesafeden savunma yapabiliyor.

DAPA sözcüsü Jo Yong-jin bir brifingde, silahın yaklaşık 10 ila 20 saniye boyunca bir lazer ışını ateşleyebildiğini, hedeflenen alanın sıcaklığını 700 derecenin üzerine çıkarabildiğini ve motor ya da batarya gibi iç bileşenleri devre dışı bırakabildiğini söyledi.

Silah sisteminin elektrik sağlandığı sürece çalışabildiğini ve tek bir ateşlemenin sadece yaklaşık 2 dolara mal olduğunun tahmin edildiğini belirten DAPA, lazerin gözle görülemediğini ve herhangi bir ses üretmediğini kaydetti.

Jo, "Atış başına maliyet diğer güdümlü silahlara kıyasla son derece ucuz," dedi. "Küçük insansız hava araçları gibi düşük maliyetli saldırı varlıklarına ve silahlarına yönelik müdahaleler çok etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilecek."

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Operasyonel güvenliği gerekçe göstererek silahın özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

DAPA'ya göre, sistem planlandığı gibi bu yılın sonlarına doğru konuşlandırılırsa, Güney Kore dünyada ordusunun böyle bir lazer silahı kullandığı bilinen ilk ülke olacak.

DAPA, balistik füzeler ve daha büyük boyutlu uçaklardan kaynaklanan tehditlere yanıt vermek için çıktısının artırılması halinde sistemin gelecekteki savaşta "oyun değiştirici" olabileceğini söyledi.

Üretim, Güney Kore'nin 2019 yılında lazer silahını geliştirmeye başlamasının ardından geldi. Sistem, başarılı canlı atış testlerinden geçtikten sonra geçen yıl Nisan ayında savaşa uygun olarak değerlendirildi.

DAPA, gelişmiş çıktı ve menzile sahip gelişmiş bir versiyon geliştirmeyi planladığını söyledi.

Ordu, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait beş insansız hava aracının Kore sınırını ihlal etmesinin ardından küçük İHA'lara karşı müdahale kabiliyetini arttırmaya çalışmıştı.

KAYNAK: GDH DEFENCE