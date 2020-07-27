Ey günahlarla kirlenmiş kimseleri cezalandırmayan, haddini bilmezlerin ayıplarını görmezden gelerek onlara manevi kirlerden arınma fırsatı veren Merhametliler Merhametlisi!

Bizi günahlarla, hatalarla kirlenmekten koru; kirlendiğimizde de mağfiret ve merhametini bizden esirgeme!

Biz, senin var etmenle var olduk ve senin lütuflarınla ayaktayız.

Her zaman senin cömertliğini soluklamakta ve senin ihsanlarını yudumlamaktayız. Dimağlarımıza aydınlık veren sen; gönüllerimizi iman zevkiyle mamur kılan da sensin.

Allah’ım! Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları biz de dileriz. Sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Senin yardımınla olur. Bize bu yardımını ulaştır Ya Rab!