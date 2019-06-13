"Bizden olan eserleri daha fazla yurt dışına sunmalıyız"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı Koordinatörü Şeyma Asker, "Türkiye'den nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini temsil etmek bizim için gurur verici bir husus. Artık temsil ettiğimiz yayıncılarımız bize 'yurt dışında nasıl kitaplar tanıtmak istersiniz? Sizin için özel kitap üretelim.' demeye başladı. Bu bağlamda yayıncılarımızın uluslararası düzlemde nitelik kazandığını da görmeye başladık. Yani iki yönlü bir köprü vazifesi gördüğümüzü söyleyebilirim." dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde yakından takip edilen Türk edebiyatı, başta Orta Doğu olmak üzere Asya ülkelerinden de ilgi görüyor.

Türk edebiyatının tanıtımına ilişkin girişimlerde bulunan Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı, Türkiye'deki yayıncılık faaliyetleri ve çeviri destek programları konusunda Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen "Uluslararası İstanbul Profesyonel Yayımcılık Buluşmaları" kapsamında yurt dışındaki yayıncıları bilgilendiriyor.

Ajansın Koordinatörü Şeyma Asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi çalışmalarının yanı sıra Türk edebiyatına yurt dışında gösterilen ilgiyi değerlendirdi.

Yaklaşık 15 aydır çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Asker, yayıncılıkta daha çok çocuk edebiyatını tercih ettiklerini belirterek, yurt dışında da bu alanı tanıtmaya yönelik titiz bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi.

- "Kültür elçiliği vazifesi üstlendiğimizi hissediyoruz"

Şeyma Asker, ilk yıl 107 kitabın telif satışını yaptıklarına işaret ederek, "Bugüne kadar telif satışlarımız dışında Türkçe'den Arapça'ya toplam 77 eserin tercümesini gerçekleştirdik. Listemizde şu anda İngilizce, İspanyolca, Malayca, Nepalce, Bengalce, Endonezce dillerinde eserler bizi bekliyor. Tamamladığımız tercüme eserler arasında ülkemizin çok önemli yazarlarına ait eserler de var." diye konuştu.



Yayınların tanıtımını yaparken özellikle resimli kitaplarla, içeriği görsel bir şölenle karşı tarafa anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Asker, "Kültürümüze ait Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi eserleri sunarken ayrı bir keyif yaşıyoruz. Aynı zamanda Türk çocuk edebiyatını yurt dışında tanıtırken adeta bir kültür elçiliği vazifesi üstlendiğimizi hissediyoruz." dedi.

- "Türkiye'den nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini temsil etmek gurur verici"

Asker, Türkiye'de, yayıncılıkta sadece evrensel kitapların yurt dışına sunulabileceği gibi bir görüşün bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ben bu görüşün tam tersini düşünüyorum. Bence bizden olan eserleri daha fazla yurt dışına sunmalıyız. Hatta bu konuda kısa bir süre önce Türkiye'yi iki turist çocuğun gözünden anlatan ve tüm bölgeleri ayrı ayrı tanıtan bir kitabı, Arapça konuşulan ülkelerde yayınlanması amacıyla Kuveyt'e gönderdik. Türkiye'den nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini temsil etmek bizim için gurur verici bir husus. Artık temsil ettiğimiz yayıncılarımız bize 'Yurt dışında nasıl kitaplar tanıtmak istersiniz? Sizin için özel kitap üretelim' demeye başladı. Bu bağlamda yayıncılarımızın uluslararası düzlemde nitelik kazandığını da görmeye başladık. Yani iki yönlü bir köprü vazifesi gördüğümüzü söyleyebilirim."

Türk çocuk edebiyatında üretilen eserlerin en çok Arap coğrafyasında ilgi gördüğüne dikkati çeken Asker, özellikle de 11-15 yaş grubuna hitap eden kitapların satışının yapıldığını vurguladı.

Şeyma Asker, Türk kültürüne ait kahramanların yer aldığı eserlerin yanında çok fazla didaktik olmayan, mizah ve macera öğelerini de içinde barındıran çocuk kitaplarının pazar içerisinde yoğun ilgi gördüğünü aktararak, yayıncıların kitabın ilk olarak içeriğinden ziyade, iyi ressamların kaleminden çıkmış kitaplara ilgi gösterdiği bilgisini verdi.

- Nepalli çocuklar Nasreddin Hoca ve Keloğlan'ı okuyacak

Portföylerini her geçen gün çeşitlendirdiklerini sözlerine ekleyen Asker, şöyle devam etti:

"Kanımca dünyadaki yayımcılar bizimle çalışırken aslında 'bizden' kitapları istiyorlar. Dünya yayıncılık pazarı takdir edersiniz ki çok büyük ve biz kendimizi ancak farklı hikayelerle ön plana çıkartabiliriz. Onların bizlerle konuşurken aradığı 'küresele sunulabilecek yerel' diyebilirim. Yani her ülkeye hitap edecek bir düzeyde yerellik istiyorlar. İkinci olarak gelen talep ise daha çok İslam dünyasındaki yayıncıların istekleri diyebilirim. Bizlerden dini çocuk kitapları talep ediyorlar. Türkiye bu anlamda zengin bir alt yapıya sahip ancak henüz yüzünü dışa dönmüş değil. Bu anlamda çocukların dini sevebileceği, didaktik olmayan ve güncel resimlerle süslenmiş çocuk kitapları, Arap dünyası, Avrupa ve Endonezya, Malezya gibi bölgelerden talep ediliyor."

Asker, Asya ülkelerinde Malezya ve Endonezya'nın yanı sıra ilk kez Nepal'den Türk çocuk edebiyatı üzerine talep aldıklarına vurgu yaparak, "Malezya ve Endonezya birçok yayıncımızın ve ajansın çalıştığı bir coğrafya. Ancak Nepal biraz daha farklı bir konuma sahip. Ülkede yayıncılık sektörü oldukça yeni. Bütün ülkede toplam 40'a yakın yayıncı var. Çocuk edebiyatı da ülkede daha işin çok başında." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda "Nepal Çocuk Kitapları Festivali" dolayısıyla Nepal'i ziyaret ettiklerini anlatan Şeyma Asker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerini ziyaret etmemiz, onlarla sıcak bir ilişki kurmamız onlar için çok anlamlı oldu. Bu yılki Uluslararası İstanbul Profesyonel Yayımcılık Buluşmaları'na da Nepal'den iki yayımcının katılım göstermesi bu anlamda çok önemliydi. Kendilerine 3 farklı yayınevimizin toplam 10 çocuk kitabının telifini sattık. Türk kültürünü ve çocuk edebiyatını yansıtan Nasreddin Hoca ve Keloğlan kitapların satışı yapıldı. Önümüzdeki günlerde de bu sayının ve ilişkinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Türk edebiyatını binlerce kilometre ötede bir coğrafyaya taşımanın heyecanı tarif edilemez bir duygu."



















