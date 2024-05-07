Yusuf Kaplan, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı dünyadaki çok sayıda üniversitenin ayağa kalktığını, ancak birkaçı dışında, Türkiye’deki üniversitelerden ses çıkmadığını belirtti. Yeni Şafak’taki yazısında “Bizde üniversite yok ki! Celladına âşık epistemik köleler yetiştiren bir intihar kurumu var!” ifadelerini kullanan Kaplan, özetle şunları kaydetti:

“Gazze’de İsrail terör devletinin işlediği soykırım, küresel intifada’ya dönüşmek üzere…

Amerika’daki üniversiteler ayaklandı.

Avrupa’daki üniversiteler de hakeza. Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nden sonra Lyon Üniversitesi de Filistin’deki soykırımı kınayan ve Filistin direnişine destek olan büyük gösterilere sahne oldu.

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En büyük, en etkili, en kesintisiz ve yürekten protestolar İspanya’dan geldi. İspanyollar aylardır “Viva Viva Palestina” diye haykırıyorlar!

Bakanlar koltuklarından olmayı göze alarak insanlığın vicdanı oldular İspanya’da.

Bir merhamet devrimi yaşanıyor dünya ölçeğinde…

Bunu anlamak, izah etmek lazım.

MASKELİ BALO’DAN KÜRESEL İNTİFADA’YA …

Gazze direnişi, bütün dünyanın, özellikle de Batı’nın, Batı’daki ülkelerin, ünlü isimlerin ve kurumların Siyonistlerin kölesi olduğunu ispatladı.

Viral olan bir videoda kovboy kılıklı (!) bir Amerikalı bile, “Siz Gazzeliler, Amerika’yı özgürleştirdiniz!” diyerek teşekkür ediyor Gazzeli direnişçilere…

(…) ABD’de ünlülerin desteğiyle öğrenci protestoları çığ gibi büyüyor ve yeni bir boyut kazanıyor…

Oscar’lı oyuncu Susan Sarandon, “Filistin’de bir işgal kolonisi var. ABD’de ise bir devrim! Korkuya karşı, sessizliğe karşı, ötekilere nefret yaymaya karşı...”

Ünlü Kanadalı yazar Naomi Klein, “Siyonizm’in bir put olduğunu ve artık yere serilmesi gerektiğini” söylüyor…

Houston Üniversitesi de ayakta…

Şık, estetik ve zekice gösteriler hızla yayılıyor…

Bütün dünyadaki üniversitelerde…

Michigan Üniversitesi’nde diploma törenine Gazze için direniş damgasını vuruyor!

Avrupa ve Amerikan üniversitelerinden sonra Kanada üniversiteleri de Gazze’deki soykırıma karşı bayrak açtı!

Toronto Üniversitesi de ayağa kalktı.

Kampüste devâsâ bir çadır kuruldu.

Kampüs bayram havasına dönüştü.

New York’ta Columbia Üniversitesi’nde başlayan, felsefe hocalarının ve öğrencilerin bile ters kepçeye yapılarak, orantısız şiddet kullanılarak hapse atılmasıyla patlayan Küresel istifada bu.

21. yüzyılın en etkili öğrenci hareketi, belki de.

Birkaç üniversite dışında, Türkiye’deki üniversiteler hâriç, ne yazık ki!

Bizde üniversite yok ki!

Celladına âşık epistemik köleler yetiştiren bir intihar kurumu var! (…)”