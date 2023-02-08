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Gündem 'Bizde hasar az' dediler ve bakın ne yaptılar! Adana'dan duygulandıran hareket
Gündem

'Bizde hasar az' dediler ve bakın ne yaptılar! Adana'dan duygulandıran hareket

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde vatandaşlar, kendileri için gelen yardımları, "bizde hasar az" diyerek daha kötü durumdaki kentlere yolladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 17:13:00 -
'Bizde hasar az' dediler ve bakın ne yaptılar! Adana'dan duygulandıran hareket

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde vatandaşlar, kendileri için gelen yardımları, "bizde hasar az" diyerek daha kötü durumdaki kentlere yolladı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Tufanbeyli ilçesindeki depremzedelere dağıtılmak üzere yardım malzemeleri geldi.

Bazı evlerin hasar gördüğü ilçede depremzedeler "geçici barınma alanları" ve çadırlarda kalıyor.

Güvenli bölgelerde kalanların ihtiyaçları da kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle karşılanıyor.

Vatandaşlar, Türkiye'nin farklı kentlerinden kendilerine dağıtılmak üzere gelen yardımları ise "bizde hasar az" diyerek depremden daha kötü etkilenen diğer depremzedelere gönderiyor.

İlçede depremden çok fazla etkilenmeyen mahallerde de diğer kentlerdeki depremzedelere dağıtılmak üzere yardım malzemeleri toplanıyor.

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