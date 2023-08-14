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Bizde birileri çıldırtacak! Almanya'dan alkışlanacak Kur'an kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 08:06:00 -

Almanya'nın Dortmund şehrinde Alman öğrencilere kuran dersi verilmeye başladı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda bir sınıfta bulunan Alman öğrencilere imamın ezan okuduğu görüntülendi.

Almanya'nın Dortmund şehrinde Müslüman öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir okulda İslam'ın tanıtılması amacıyla müfredata din dersi eklendi. Böylelikle okuldaki hem Hıristiyan hem de Müslüman öğrenciler kuran dersi alıyor.

Görüntülerin yayılmasının ardından okulun kayıt törenine  önde gelen Hıristiyan ve Müslüman temsilcilerinin davet edildiği öne sürüldü.

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