Bizce de söyleme Ersin Destanoğlu!
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında hatalı goller yiyen Ersin Destanoğlu'na taraftarların tepkisi soruldu. Genç file bekçisi çok kısa bir yanıt verdi. Muhabir, "Ersin, taraftarların tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin?" diye sorarken, Destanoğlu ise "Söylemeyeyim ağabey" yanıtını verdi. Beşiktaş'ın çocuğuyum diyerek etrafta demeçler veren kaleci Ersin Destanoğlu, yönetimin 5 yıllık sözleşme teklifine ise henüz cevap vermedi!
Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında hatalı goller yiyen Ersin Destanoğlu'na taraftarların tepkisi soruldu. Genç file bekçisi çok kısa bir yanıt verdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda kalesinde iki gol gören ve gollerde hatasıyla eleştirilerin odağı olan Ersin Destanoğlu maç sonunda çok üzgün göründü. Ersin, kendisine sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.
Sözleşme görüşmeleri süresince Beşiktaş'ta ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu'nun prensip anlaşması sonrasında kadroya dönüşü olay yarattı.
Ersin'den taraftar tepkisine kısa cevap
Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçı sonrasında araca yönelirken Beyaz TV muhabirinin sorusuna çok kısa bir cevap vermeyi tercih etti.
Muhabir, "Ersin, taraftarların tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin?" diye sorarken, Destanoğlu ise "Söylemeyeyim ağabey" yanıtını verdi.
Öte yandan 21 yaşındaki eldivenin taraftar tepkisinin ardından moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.
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