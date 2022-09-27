Bizans’ı diriltme planı! Tüm gezi zekalılara bomba çağrı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, CHP'li İBB'nin Roma döneminde kullanılan hipodromu tekrar gün yüzüne çıkarmak için başlattığı çalışmalar da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ben sol cenahtan, tüm Gezicilerden bir şey rica edeceğim. Erdoğan, "Gezi Parkı'nın olduğu yerde 100 yıl önce bir Topçu Kışlası vardı. Tarihe saygımız gereği, ceddimize saygımız gereği bu Topçu Kışlası'nı buraya yeniden kazandırmak adına bir çalışma yaptırdık ve ağaçların yerinden kaldırıp başka bir yere taşıyalım, burada da orijinal şekliyle Topçu Kışlası'nı inşa edelim. Bunlar bizim atamız" dediği noktada, "Biz buraya Topçu Kışlası falan istemiyoruz" diyen Gezicilere sesleniyorum.

Hayır, asla, izin vermeyiz, dediniz vesaire. Bir bardak suda fırtına kopardınız. Gösteriler sırasında 12 insan vefat etti. Şimdi CHP'nin, 100 yıl öncesi değil, ta Milattan Sonra 2. yüzyılda yapılmış... Topçu Kışlası'na karşı çıkan Geziciler, Bizans'ın hipodromunu hortlatıyorlar.

Kölelerle hayvanları dövüştürüyorlar, at yarışı yapıyorlar, köle sisteminin yaşandığı Roma dönemini tekrar yaşatmak istiyorlar.

Metro yapmak istediğiniz zaman hükümet tarafından engelleniyoruz dediniz, şimdi merak ediyorum buraya kaç para harcayacaksınız ve sizi engelleyen kimse yok mu ki balıklama atladınız. Burada tüm vatandaşların hayatına dokunacak olan metro ve toplu ulaşım olunca engelleniyoruz diyorsunuz, hipodrom söz konusu olunca hemen çalışmaya başlamışsınız.

Sultanahmet Camii'nin avlusu yıkılacak mı? Orijinal şekliyle hipodromu yapacağız dediğinize göre Sultanahmet Camii'nin zarar görüp görmeyeceğini açıklasınlar. Temel Karamollaoğlu da Ekrem beye kefil olur mu?

Ayrıca o vahşetin yaşandığı hipodromda, o vahşi gösteriler tekrar canlandırılacak mı?