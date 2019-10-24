0553 313 94 23

Bizans dönemine ait! Sondaj kazısında tarih gün yüzüne çıktı

Elazığ'da Palu'ya bağlı Gökdere köyünde Murat Nehri Vadisi'ne hakim bir dağın tepe noktasında yapılan sondaj kazısında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen "kale karakol" bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:22
Bizans dönemine ait! Sondaj kazısında tarih gün yüzüne çıktı

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesinde yapılan sondaj kazısında, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen "kale karakol" bulundu.

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla, Palu'ya bağlı Gökdere köyünde Murat Nehri Vadisi'ne hakim bir dağın tepe noktasında sondaj çalışması yapıldı.

Güney bölümü toprak kaymasıyla tahrip oldu

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü denetiminde yapılan sondaj kazısında, Bizans döneminde askeri amaçla kullanıldığı değerlendirilen kale karakol bulundu.

Çevreye hakim, yüksek, sarp ve dik yapıya sahip dağın zirvesine konumlanan kalenin, kuzey, doğu ve batı bölümlerinde açılan 7 sondaj alanında kazı çalışması yapıldı.

Güney bölümünün toprak kayması sonucu büyük oranda tahrip olduğu kalenin kalıntılarıda 2,90 ve 1,70 metre aralığında değişen duvarlar tespit edildi.

Yapıldığı döneme ışık tutan kalenin güney kısmında ağız genişliği 90 santimetre olan, iç kısmı zamanla toprakla dolduğu için derinliği tam olarak ölçülemeyen ancak 10 metreden uzun olduğu tahmin edilen ve özel bir harç ile sıvanmış tahıl ambarı bulundu.

Ayrıca çalışmalarda amorf nitelikte çok sayıda seramik parçalarının bulunduğu kalenin yapısı, duvar kalıntıları ile bulunan seramik parçaları üzerinde yapılan incelemelerde, buranın Bizans döneminden kalma savunma amaçlı 1000 yıllık bir kale karakol olabileceği değerlendiriliyor.

İleride geniş çaplı kazı yapılacak

Müze Müdürlüğü denetiminde başlatılan sondaj çalışmalarının tamamlanmasıyla hazırlanacak rapor, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunularak, bölgenin tescillenmesine yönelik karar alınacak.

İleriki dönemde yapılacak geniş çaplı arkeolojik kazı ile alandaki tüm tarihi yapıların ortaya çıkarılması ve kale karakolun tarihi hakkında daha kesin bilgilere ulaşılması öngörülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 16:22
  1. Elazığ'ın Palu ilçesi
  2. Bizans dönemi
  3. kale karakol
  4. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
  5. Murat Nehri Vadisi
  6. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü
  7. Müze Müdürlüğü
  8. arkeolojik kazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
    1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    8. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    11. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    13. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    19. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    22. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    23. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    24. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    25. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    26. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    27. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    28. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    29. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    30. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!