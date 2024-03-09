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Gündem Biz yaptıysak özür dilerim! Dem’liden Zeydan Karalar’a fırça üstüne fırça
Gündem

Biz yaptıysak özür dilerim! Dem’liden Zeydan Karalar’a fırça üstüne fırça

Yeniakit Publisher
2024-03-09 11:14:00 -

CHPli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gizli ve kirli ittifakın bozulmaması için kendisinden hesap soran DEM’liden özür diledi.

CHPli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın DEM ile gizli ve kirli ittifakı gözler önüne serildi. Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesinde seçim  ziyaretinde bulunan Zeydan Karalar, bayraklarının indirildiğini ileri sürerek kendisinden hesap soran DEM Partiliden özür diledi. Zeydan Karalar, “Biz yapıyorsak özür dilerim. Ben asla DEM’in pankartlarını indirmem’ dedi.

 

Bayraklarının CHP tarafından indirildiğini söyyelen DEM’li, yine CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı icra avukatı Oya Tekin’e bölgede kasıtlı şekilde DEM pankartları ve afişlerinin önüne özellikle mor renkli afişler kullandığı için tepki gösterdi.

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Yorumlar

Dede

Vay be Atatürkcü olduğu söylenen chp hdpkdem in esiri olmaktanda öte gitmiş. İyice teslimiyet bayrağını çekmiş.

Delinizam

Arkadaş ne koltuk sevdasıymış İnsana Terör destekçilerine özür diliyorlar ve bunlar Atatürkçüyüz diye geçiniyorlar
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