Biz sadece sözlerle ve gardırobumuzla Müslümanız

Doğruhaber gazetesi yazarı Riyad Makaev, Gazze'de yaşanan vahşetin bir gün sona ereceğini ve Gazze'nin yeniden inşa edileceğini belirtti. Makaev, İslam dünyasının İsrail'e karşı daha etkili bir mücadele sergilemesi gerektiğini vurguladı. Müslüman ülkelerin intikam yeminleri yerine somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Makaev, cihat ruhunun kaybedildiğini ve İslam ülkelerinin birleşmesi gerektiğini söyledi. İşte Riyad Makaev'in yazısının ilgili bölümü:

"Gazze savaşı ilelebet sürmeyecektir ve bir gün bitecektir… Bu vahşet böyle devam edemez… Yerle bir edilen Gazze de Allah’ın izniyle yeniden inşa edilecek… Gazze’de tekrar eskisi gibi güzel sokaklar, çocukların eğitim aldığı okullar açılacaktır… Sahilde çocuklar oynayacak, camilerde güzel ezanlar okunacaktır. Fakat, bugün bu vahşeti yaşatanlardan cevap sorulacak mı, işte o meçhul… Irak’ta katliam yapan Amerika Birleşik Devletleri’nden bir hesap sorulmadı… Afganistan’da katliam yapan ABD’den hesap sorulmadı ve sorumlulara herhangi bir ceza verilmedi… Orada da çocuklar öldürüldü… Kadınlara tecavüz edildi… Siviller vahşice katledildi… Unuttuk ve hiç hesap sormadık… (...)

Bugün israil (...) tehdit ediyor… Saddam’ı hatırlatıyor… Sert dille kınıyoruz! Yeminler ede ede dillerimiz bile sertleşmiş… Bir tane israil’e ulaşılabilecek bir füze bile üretemedik… Nasıl intikam almayı düşünüyorduk acaba, merak ediyorum… Siyonistler çocuk kreşinde düzenlenen bir müsameredeki gibi İslam ülkeleriyle oynamaktadır… Biz hala yeminler ediyoruz… İsmail Heniyye suikastla şehit edildi ve biz yine yeminler ediyoruz, intikamımız çok sert olacak diyoruz… Siyonistler yine gülüyor… Çocuk katili Netanyahu savaşı bitirmek istiyormuş! Elinde olsaydı bugün bile bitirecekti ama; birileri izin vermiyormuş!

Bizim elimizde olan mekanizmaları bile kullanmıyoruz… İsrail’inki gibi intikam mangalarımız var mı bizim, varsa nerde acaba? Şu anda üzerinde taviz verilmeyen ve sıkı durulan tavır veya tutum olarak ifade edilen kırmızı çizgimiz nedir? Kaç bin çocuk öldürülünce harekete geçiriliyor bizim bu intikam mekanizmamızda, anlamadım gitti… Daha neler olması lazım birleşmemiz ve harekete geçmemiz için? Daha ne kadar yeminler etmeye devam edeceğiz… İsmail Heniyye de bir gün diğerleri gibi maalesef unutulacak… Belki parklara ve caddelere onun ismini veririz ama; intikam yeminleri artık etmeyelim, hiçbirini yerine getiremiyoruz… Yazık olur, çocuklarımız bize güler… Cihat ruhunu yitirdik… Instagramcı ve TikTokçu olduk… Bütün cihadımız orda! Biz sadece sözlerle ve gardırobumuzla Müslümanız, işlerde ve kalbiyle bambaşka bir yerdeyiz… Dünya’ya sımsıkı sarılmışız ve korkumuz her şeyimizi ele geçirdi… Bu gidişatla daha çok şehit vereceğiz ve taziyeleri kabul edeceğiz… Siyonistler bizimle dalga geçiyor ve bildiklerini okumaya devam ediyorlar… (...)"

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