Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

Akit gazetesinin bir huyu varmış... Kendi dünya görüşünden olmayan, kendi kafasına uymayan biri öldüğünde, arkasından hemen konuşmaya başlıyormuş.

"Hergele" Ahmet Hakan öyle diyor.

Allah Allah! Ne yani, Akit, laik ve cumhuriyetçi olmayanların kendisini sosyal medyada takip etmemesini isteyen kutuplaştırıcı figürlerini bağrına mı bassaydı?

"Türkiye'de, Osmanlı'yı da geçtim, Arabistan'a döndürülmek istenen bir eğitim sistemi yerleştiriliyor" diyerek, dini eğitime karşı olduğunu açık açık dillendirenlere rahmet mi dileseydi?

Hadi söyle, Akit böylelerine karşı nasıl bir tavır takınsaydı, müptezel 'hergele'? Şehitlere "paralı asker" ve "maktul" diyen terbiyesizlere, artlarından Fatiha mı okusaydı?

Kusura bakma!

Hadis-i Şerifte, "Ölülerinizi hayırla yad ediniz" buyruluyor. Biz de öyle yapıyoruz, "ölülerimizi" hayırla yad ediyoruz.

İşine gelirse!

Akit Arşiv sayfasından...