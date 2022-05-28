Biz ne anladık bu işten Başkan? Seda Sayan Melek Mosso'dan daha mı ahlaklı?

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Isparta Belediyesi, Uluslararası Gül Festivali’ne çağrılan Melek Mosso isimli şarkıcının konserini ahlaksızlığa özendirdiği gerekçesiyle vatandaşlardan gelen tepkilerin ardından iptal etmişti.

Sahne aldığı bir konserinde, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun." diyerek orta parmağını kaldıran ve genç kızları ‘özgürlük’ kisvesi altında adeta fuhşiyata çağıran Melek Mosso’nun konserinin iptal edilmesi Ispartalıları ve duyarlı Müslümanları sevindirmişti.

Melek Mosso'nun yerine sahne alacak isim şaşırttı

AK Partili Isparta Belediyesi, Türk toplum yapısını dejenere ederek Batı’nın ahlaksız yaşamını millete empoze etmeye çalışan kirli zihniyetin sahne almasına izin vermediği için takdir toplamıştı. Ancak Melek Mosso'nun yerine getireceği isimle belediye, eleştirilere sebep olan bir karar aldı.

Gençlere kötü örnek olan Melek Mosso’nun yerine yine onun kadar milli ve manevi değerlere zarar veren Seda Sayan’ın sahne alacağı öğrenildi. Seda Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı afişle, 3 Haziran’da Gül Festivali’nde sahne alacağını duyurdu.

Seda Sayan daha mı ahlaklı?

Gayrimeşru yaşam tarzı ve çıplak giyim kuşamı magazin medyasında çarşaf çarşaf sergilenen, başta evlilik programı olmak üzere toplum geleneklerine aykırı yapımlarla ekranlara gelen, Mehmet Ali Erbil'in hizmetçisine tecavüz ettiğini ve o sırada sessiz kaldığını araları bozulduğunda itiraf eden Seda Sayan’ın Melek Mosso’nun yerine sahne alacak olması tartışma konusu oldu.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Isparta Belediyesi'nin, halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan bir diğer şarkıcı Seda Sayan'la ilgili aldığı kararı tepkileri beraberinde getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in aldığı karardan geri dönmesi için çağrıda bulunan vatandaşlar, yapılan hareketi AK Partili Başkan’a yakıştırmadı.