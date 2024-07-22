Biz laikliği bunlardan almamış mıydık? İşine geldiğinde serbest işine gelmediğinde yasak

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ve 33'üncüsü 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarına sayılı günler kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek organizasyon öncesinde çeşitli etkinlikler hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda laik Fransa’nın başkenti Paris’teki bir kilisede, olimpiyat oyunlarını başlatan bir ayin düzenlendi.

Ayine; Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı, Paris Belediye Başkanı ve diğer Fransız bakanlar katıldı.

Sıra başörtüsüne gelince laiklik bahanesi

Yapılan ayin, akıllara Fransa'nın 'laiklik' vurgusuyla olimpiyatlarda başörtüsünü yasaklamasını getirdi.

Dini inançların bir kenara bırakılarak spora odaklanma amacıyla alınan bu karara karşın Hristiyan inancına göre olimpiyatları ayinle başlatmak 'tezat' olarak yorumlandı.

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Fransız bakanın başörtüsü açıklaması

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, 24 Eylül 2023'te Fransız televizyon kanalı France 3'te yayınlanan Dimanche en Politique programında, ülkesinin delegasyonundaki hiçbir kadının Paris Olimpiyat Oyunları sırasında başörtüsü takamayacağını ifade etmişti.