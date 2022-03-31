İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanında değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikte partideki kritik isimler büyük bir şoka uğradı. Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı'na giremezken, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığına alındı. Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın sık sık CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunuyordu.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu “Biz HDP’ye ayar beklerken, PKK’nın partisi İP’e ayar verdi!” başlıklı bugünkü köşe yazısında İP’teki bu değişikliklere değindi. Karahasanoğlu, Akşener’in HDP’yi kızdırmamak adına partide değişikliklere gittiğine dikkat çekti.

İşte o yazı;

Doğrusunu söylemek gerekirse, HDP’nin teröre destek söylemleri, yakın tarihe kadar devletten de “şımarık çocuğun hezeyanları” yaklaşımıyla, sessizlikle karşılanmıştı.

Yoksa..

Teröristin cenazesine katılmayan milletvekilini disipline vereceği tehdidini savuran HDP eşbaşkanına, o sözü sarfettiği gün dava açılmış olması gerekirdi..

Türkiye’de 40 binden fazla insanın ölümüne sebep olan terör örgütünün kurucusu Apo için “Heykelini dikeceğiz” sözü sarfedildiği gün ellere kelepçe vurulmalı idi.

“PKK sizi tükürüğü ile boğar” denildiği gün, savcı harekete geçmeli idi..

Olmadı..

Yapılamadı..

“Demokrasi” denildi..

“Siyaset” denildi..

“Özgürlük” denildi..

“Milletvekili dokunulmazlığı” denildi.

Önce PKK’nın hakkından gelmek için, siyasi uzantılarına dokunulmadı..

Bugün artık, geçmişte söylenilenler de dahil, teröre destek mahiyetindeki tüm açıklamalar için savcılık harekete geçiyor, davalar açılıyor..

Ancak bir gariplik var..

Bizim, PKK’ya destek çıkan HDP hakkında kapatma davası da açıldığından yola çıkarak, terör sevicilere ayar verildiği kanaatine tam ulaşacağımız bir aşamada..

Evet, HDP’liler de artık açıkça PKK destekçiliği, PKK övücülüğü yapmıyorlar ama..

PKK’yı lanetleme noktasında bir açıklamada da bulunmadıkları bir konjonktürde..

6+1 ittifakının derin sözleşmesi gereği olsa gerek..

İyi Parti’de, üst yönetimde önemli değişiklikler yaşandı..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, PKK ile mücadelede önemli bir rol üstlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu durup dururken hedef alıp, günübirlik açıklamalarında eleştirmesi dikkatimizi çekiyordu ama.

“İyi Parti’ye, HDP ayarı” diyebileceğimiz dünkü gelişmeler, artık dikkatimizi çekmenin ötesinde, resmi bir kimlik de kazanmış oldu..

Bakıyorsunuz, İyi Parti’nin önemli hatiplerinden Yavuz Ağıralioğlu, zaman zaman HDP’ye de sıcak mesajlar vermiş olmasına rağmen..

Bulunduğu görevden alınıyor..

Koray Aydın’da olduğu gibi, farklı bir görev dahi verilmiyor..

2018 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra.. 2019 mahalli seçimleri hemen öncesinde..

CHP’li İbrahim Kaboğlu öncülüğünde, CHP+İP+HDP+SP’nin katılımı ile yeni bir anayasa hazırlanması çalışmalarına katılan İP milletvekili Nuri Okutan, bu özelliğine rağmen..

Dün, partideki görevlerinden el çektiriliyor..

Oysa HDP’nin de katıldığı anayasa çalışmalarına, İyi Parti olarak nasıl katılabildikleri yönünde sorulan onlarca soruya, Nuri Okutan, 3 senedir cevap vermiyordu..

“Şeffaf siyaset” diye seçmenin önüne gelenler..

Öyle defoları var olmalı ki..

Yaptıkları görüşmeyi, halkın önüne çıkıp da, açıklayamadılar..

Okutan’ın ağzını, kerpeten açmadı..

“Hastalandım, sonraki görüşmelere katılamadım” numarası ile, topu İP’li Kamil Erozan’a attı..

Ama onun da ağzını bıçak açmadı..

Dünkü görev değişikliği sonrasında, bazı görevler, sanki hiç işi yokmuş gibi, Genel Başkan Meral Akşener’e bağlandı.

Niye? Cumhurbaşkanlığı sistemini yerden yere vuran, “Tek adam yönetimi kabul edilemez” diyen Meral Akşener, şimdi partisini (...)