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Dünya 'Biz hazırız' diyen Paşinyan'dan küstah plan
Dünya

'Biz hazırız' diyen Paşinyan'dan küstah plan

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'dan skandal bir açıklama geldi. Paşinyan, Azerbaycan'ın kararlı yürüyüşünü engellemek adın uluslararası arenaya 'Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyalım' çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:30:00 -
'Biz hazırız' diyen Paşinyan'dan küstah plan

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş bir açıklama geldi. Paşinyan, Karabağ sorununun artık bölge dışına taştığına inandığını söyledi, eğer sorun çözülecekse Ermenistan Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya hazırdır" dedi.

Azerbaycan ile Emenistan arasındaki sıcak çatışmalar sürerken art arda önemli açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmalardan kaygı duyduğunu, silahların susması gerektiğini söyledikten sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yanıt geldi.

Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona ermesi durumunda ancak diplomasi kanalının açılacağını söyledi.

Son açıklama ise Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan'dan geldi. Paşinyan, Karabağ sorununun artık bölgenin dışına taştığını söyledi, çarpıcı ifadeler kullandı.

Paşinyan, işgal ettikleri topraklardan çekilmek yerine, Karabağ'ın bağımsız olması gerektiğini söyledi. Paşinyan, "Eğer sorun çözülecekse Ermenistan Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya hazırdır" dedi.

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Yorumlar

yunan, ermeni, rum, fransiz, abd, rus, iran... vs basi k.ci ayri oynuyonkar

guvenilmez,
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