"Biz fakir bir kanalız" diyen İsmail Küçükkaya'nın dolarla aldığı aylık maaşı dudak uçuklattı!
CHP yandaşı Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Son olarak "Biz fakir bir kanalız" diyen Küçükkaya'nın aylık 12 bin dolar maaş aldığı iddia edildi. Daha önce de Küçükkaya'nın Fox TV'den 3 milyon lira ile transfer olduğu iddia edilmişti.
Radikal bir kararla FOX TV'den Halk TV'ye geçen İsmail Küçükkaya birçok iddiayı da gündeme getirdi.
Küçükkaya'nın Halk TV'ye transferinden sonra kanalda istifa depremi yaşandı.
Halk TV, Küçükkaya'nın transfer ücretini nasıl karşıladı?
Yıllardır az maaş vermesiyle gündeme gelen Halk TV'nin İsmail Küçükkaya'nın transfer ücretini nasıl karşıladığı ise merak konusu olmuştu.
Küçükkaya transferinde ücretin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından finanse edildiği de iddialar arasında yer aldı.
Aylık maaşı 12 bin dolar mı?
Küçükkaya Halk TV'de yayına çıktığı ilk programda "Biz fakir bir kanalız" demişti. “Ben uluslararası bir kanalı bırakıp buraya geldim” diyerek fedakarlığını vurgulayan Küçükkaya'nın aylığının 12 bin dolar (220 bin TL) olduğu iddia edildi.
Ayrıca İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den transfer olduğunda 3 milyon dolar da ücret aldığı iddialar arasında.