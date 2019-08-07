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"Biz erken seçim falan istemiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya:- "Biz erken seçim falan istemiyoruz ama seçim yapmayı bu halkın önüne getirme iradesi gösterirlerse bunlardan çekindiğimiz yok"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
"Biz erken seçim falan istemiyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Biz erken seçim falan istemiyoruz ama seçim yapmayı bu halkın önüne getirme iradesi gösterirlerse bunlardan çekindiğimiz yok." dedi.

Kaya, CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündemlerinde vatandaşın geçim sorunu olduğunu ve erken seçim olmadığını dile getirdi.

Ülkede seçimlerin yapıldığını, işsizliğe çare üretmek üzere halktan onay alan bir Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı, 'Ben tek adam rejimini savunuyorum, ben doları düşüreceğim, ekonomiyi kalkındıracağız, işsizliğe çözüm üreteceğim. Hantal sistemden kaynaklı bunlar yapılamıyor, bu rejimi değiştirelim ben bu sorunları çözeceğim.' dedi. Ben şimdi size soruyorum aradan 365 gün geçti hangi sorun çözüldü? Ekonomik krize dair herhangi bir çözüm üretildi mi, üretim ekonomisine geçildi mi, bürokrasi hantallığından kurtulduk mu? Bunların hiçbirinin olmadığını yurttaşlarımız çok net biliyor."

Türkiye'nin iyi yönetilemediğini ileri süren Kaya, "23 Haziran'da dedi ki 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.' O halde İstanbul'u kim kazandı ise Türkiye'yi de o kazanacaktır. Biz erken seçim falan istemiyoruz ama seçim yapmayı bu halkın önüne getirme iradesi gösterirlerse bunlardan çekindiğimiz yok." diye konuştu.

Kaya, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Fırat'ın doğusu ya da batısı, biz başka ülke topraklarına göz diken bir millet değiliz ama bu toprakların bir santimini de başka ülkelere peşkeş çekmeye asla izin vermeyiz. Biz Çanakkale'de şehit olduk, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı mücadele etmişiz. Silahsız, parasız, askersiz mücadele etmiş ve kazanmış bir ülkenin unsurlarıyız. Biz savaştan yana değiliz." diye konuştu.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de toplantıya katıldı.

Kaya, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı
  2. Kırşehir
  3. Yıldırım Kaya

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