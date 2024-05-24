Biz AK Parti’den ne bekliyoruz, onlar ne yapıyorlar?
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Biz AK Parti’den ne bekliyoruz, onlar ne yapıyorlar?" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Cumartesi Anneleri, TBMM’de AK Parti Grubunu ziyaret etmişler..
Diğer partileri de ziyaret ederken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i de ziyaret etmişler ve yarın yapacakları 1000. hafta eylemiyle ilgili destek istemişler..
Solcular ister de..
AK Parti’ye sabahtan akşama kadar küfreden grubun öne çıkardığı grup ister de..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Özlem ablamız desteğini esirger mi?
Dün açıklamasını yapmış ve “Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler” demiş..
Ve Özlem ablamızın, bu açıklaması sonrası, soldan çarklı internet siteleri, hemen başlığı atmışlar:
“İktidar ilk adımı attı: Cumartesi Anneleri açılımı”..
Özlem hanımı ziyarete gidemez, Sivas mazlumu Zafer Yelok, yıllardır cezaevinde..
Cezaevinden gönderdiği mektubu, dün akit’te yayınlandı..
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