Bıttım sabununun cilde faydaları saymakla bitmiyor? Mucizevi bıttım sabunu cildinizi yeniliyor Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabunun cilde faydaları nelerdir? Siirt iline has bıttım ağacının menengiç yapraklarından yapılan ve aynı ismi taşıyan bir çeşit doğal sabundur. Doğru kullanıldığında vücuttaki birçok problemin giderilmesinde etkin rol oynar.

BITTIM SABUNUNUN VÜCUDA FAYDALARI Bıttım sabunu düzenli şekilde kullanılırsa saç dökülmelerini engeller. Kepeğe karşı da etkilidir. Tabi uzun ve düzenli kullanım şart. Doğal içerikli olan bıttım sabunu antiseptiktir. Egzama, mantar ve saç diplerindeki yaraları kısa sürede ortadan kaldırır. Saçların beyazlamasını önler. Kuru saçların nemlenmesini sağlar. Saçlarını parlak ve canlı göstermesini sağlar. Vücuttaki siyah noktaların giderir. Tıkanık deri gözeneklerini açar. Vücudun hava almasını sağlar. Saç kırıklıklarını önler. Yeniden onarır. Varisleri giderir ve yeniden oluşumunu engeller. BITTIM SABUNU NASIL KULLANILMALIDIR? Bıttım sabunun tek başına kullanınız. Kimyasal ürünlerle kullanmayınız. Daha kesin ve sağlıklı sonuç almanızı sağlar. Köpürterek ve masaj yaparak uygulayınız. Cildinize de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.