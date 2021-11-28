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Kadın - Aile Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabununun faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabununun faydaları nelerdir?

Bıttım sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Detaylar haberimizde…

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:49:00 - 2021-11-28 09:50:40
Bıttım sabunu nedir? Bıttım sabununun faydaları nelerdir?

Bıttım sabunu, yabani fıstık (bıttım) yağı ve Menengiç yağından yapılan bir sabun çeşididir

Faydalarından bazıları şunlardır:

– Sedef hastalığının etkilerini hafifletir.
– Egzamaya karşı etkilidir.
– Varis oluşumunu hafifletir ve ağrılarını azaltır.
– Saç dökülmesini durdurur.
– Saç derisinde meydana gelen sedef, sivilce ve kepek oluşumunu önler.
– Sivilce oluşumunu önler.
– Cilt lekeleri için etkilidir.
– Erken yaşlarda hormonlardan dolayı yaşanan saç beyazlamasını ortadan kaldırır.
– Saç diplerini güçlendirir.
– Saç derisinde oluşan bakterileri ortadan kaldırır.
– Kepek oluşumunu engeller.
– Siyah noktaların oluşumunu engeller.
– Saç foliküllerini besleyerek yumuşak olmasını sağlar.
– Kuru saçları nemlendirir.
– Cilt yaralarının tedavisinde etkilidir.

Bıttım sabunu nasıl kullanılır?

Bıttım sabununu bol köpürttükten sonra saç diplerine masaj yaparak kullanın. Bıttım sabununu kullanırken yanında kimyasal bir ürün kullanılmaması gerekiyor. Bıttım sabununu düzenli kullanmaya mümkün olduğunca özen göstermede fayda var 1 gün bıttım sabunu kullanıp 2. gün şampuan kullanmayınız.

 

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