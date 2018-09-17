0553 313 94 23

Bitter çikolatanın 4 önemli faydası

Çoğumuz severek tükettiği bitter çikolata sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri var. Stres ve depresyonla mücadele de etkilidir.Bitter çikolatanın içinde bulunan flavonoidler ve antioksidan maddeler cilt dostu ve güneş hasarına karşı koruyucu özelliktedir.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:18
Bitter çikolatanın 4 önemli faydası

Tatlı besinler tüketmeyi çok seven kişilere düşük kalori ve şeker miktarı nedeniyle önerilen bitter çikolatanın aslında birçok faydası bulunuyor. İçinde yoğun miktarda flavanoitler gibi antioksidanlar içerdiği için kalp ve damar sağlığına oldukça iyi çikolata kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Bitter çikolatanın kolesterol seviyesini sağlıklı bir düzeyde tuttuğunu savunan sağlık uzmanları var ama aynı şekilde tam aksini savunan sağlık uzmanları yok değil. Bazı sağlık uzmanları flavanoitler içeren bitter çikolatasının kolesterolü düşürdüğünü düşünmektedirler.

BEYNİ DİNLENDİRİYOR

Diğer bütün çikolata türlerinde olduğu gibi bitter çikolatası da sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Stres ve depresyonla mücadele de etkilidir. Stresten dolayı aşırı şekilde yorulan beynin dinlenmesini sağlayarak ruh sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

CİLT DOSTU

Bitter çikolatanın içinde bulunan flavonoidler ve antioksidan maddeler cilt dostu ve güneş hasarına karşı koruyucu özelliktedir. Bitter çikolatanın içindeki kakao, atardamarları genişleterek cilde giden kan miktarını artırmakta ve cildin daha sağlıklı görünmesini sağlamaktadır. Ancak Bitter çikolata konusunda tüketim miktarı ve içindeki kakao oranının yüzde 70 olmasına dikkat edilmeli. Bunun yanında cilde koyu renk kazandırmak için cilt maskelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

UYANIK TUTUYOR

Bitter çikolatanın diğer bir özelliği ise beyinin bilişsel fonksiyonlarının gelişmesine katkıda bulunmasıdır. Bunun dışında beynin zinde kalmasını sağlar, uyanıklık durumunu uzatır.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 21:18
  1. bitter
  2. bitter çikolata
  3. bitter çikolatanın faydası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den ilk mesaj
    1. 20 yıllık savaş son buldu! Türkiye'den..
    2. Fındık atıklarıyla gelen mucize!..
    3. Kendine engel olamama hastalığı
    4. 1. Lig'de hakeme yumruk! Maç tatil..
    5. WhatsApp kullananlar dikkat! Karanlık..
    6. Vatikan o başpiskoposu men etti!
    7. Terör devleti İsrail, katil Esed..
    8. Türkiye-Rusya mutabakatına ilk tepki..
    9. Valilik açıkladı! Zehir tacirlerine..
    10. Cansu Canan Özgen Habertürk'e veda etti
    11. Rus senatörden dikkat çeken İdlib..
    12. Fatih Portakal'dan ayrılık açıklaması
    13. Göz çapaklanmasına karşı ıhlamur
    14. Unutkanlığa karşı alınabilecek..
    15. Dijital göz yorgunluğu nedir?
    16. Bitter çikolatanın 4 önemli faydası
    17. Bu alışkanlıklar üreme sağlığını..
    18. Lor peyniri vücut için önemli besinler..
    19. Bursa'da meydana gelen toplu balık..
    20. Saç koparma hastalığı nedir?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?