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Dünya Bitmek bilmediler! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Dünya

Bitmek bilmediler! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 17:47:00 -
Bitmek bilmediler! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar peş peşe yaşanıyor. Bir alçak saldırı daha Danimarka’da gerçekleştirildi. Saldırgan yaptığı saygısızlığı utanmadan sosyal medyadan yayımladı.

İran asılı Danimarkalı Firoozeh Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirdi.

İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.

Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dönemde Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.

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