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Bitlis'teki dehşet kavganın sebebi belli oldu

2 ayrı olayda, bir kişinin öldürülmesi, 7  kişinin de yaralanmasına karıştıkları ileri sürülen 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:26
Bitlis'teki dehşet kavganın sebebi belli oldu

Valilikten yapılan açıklamada, 10 yıldır köy bataklığı nedeniyle  mahkemelik olan birbirlerine komşu Aşağıkaraboy ve Çatalsögüt köyü sakinleri  arasında, dün il merkezindeki Eski Hal önünde ateşli silahla öldürme, kesici alet  ve künt cisimle yaralama olayının meydana geldiği anımsatıldı.

Olaya derhal müdahalede bulunan görevlilerin, yaralıları ambulanslarla  hastaneye sevk edip olay yerini korumaya aldığı aktarılan açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, 6 şüpheli ise vücutlarının  çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yine aynı olayla ilgili dün saat 19.30  sıralarında il merkezindeki TOKİ Konutlarında M.İ. isimli şahsın, ikametinin  kapısında kimliği meçhul 3 şüpheli tarafından tabancayla vurulması üzerine, özel  harekat görevlilerimizce taktik araç termal kameraları ve drone kullanılarak  derhal operasyon başlatılmıştır. Operasyonda, olayı gerçekleştiren E.S, C.İ. ve  M.İ, kırsal alanda kaçarken yakalanmıştır. Şüphelilerin üst aramasında, 3  tabanca, bu silahlara ait 4 şarjör, 130 fişek ve 3 bıçak ele geçirilmiştir."

Birbiriyle bağlantılı her iki olaya ilişkin 9 zanlının yakalandığı  bildirilen açıklamada, 2 zanlıyı da yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:26
  1. kavga

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