Bitlis'teki dehşet kavganın sebebi belli oldu

Valilikten yapılan açıklamada, 10 yıldır köy bataklığı nedeniyle mahkemelik olan birbirlerine komşu Aşağıkaraboy ve Çatalsögüt köyü sakinleri arasında, dün il merkezindeki Eski Hal önünde ateşli silahla öldürme, kesici alet ve künt cisimle yaralama olayının meydana geldiği anımsatıldı.

Olaya derhal müdahalede bulunan görevlilerin, yaralıları ambulanslarla hastaneye sevk edip olay yerini korumaya aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda bir kişi hayatını kaybetmiş, 6 şüpheli ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yine aynı olayla ilgili dün saat 19.30 sıralarında il merkezindeki TOKİ Konutlarında M.İ. isimli şahsın, ikametinin kapısında kimliği meçhul 3 şüpheli tarafından tabancayla vurulması üzerine, özel harekat görevlilerimizce taktik araç termal kameraları ve drone kullanılarak derhal operasyon başlatılmıştır. Operasyonda, olayı gerçekleştiren E.S, C.İ. ve M.İ, kırsal alanda kaçarken yakalanmıştır. Şüphelilerin üst aramasında, 3 tabanca, bu silahlara ait 4 şarjör, 130 fişek ve 3 bıçak ele geçirilmiştir."

Birbiriyle bağlantılı her iki olaya ilişkin 9 zanlının yakalandığı bildirilen açıklamada, 2 zanlıyı da yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.